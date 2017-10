Live webcam filmt ufo boven bekend natuurpark: “Ze behoeden ons voor een uitbarsting van de supervulkaan”

Er zijn beelden opgedoken van een onbekend vliegend object dat boven een vulkaan in het bekende Amerikaanse nationaal park Yellowstone verscheen. Het lichtgevende fenomeen werd begin juni al gefilmd door een live webcam, maar werd nu pas op YouTube gepubliceerd. De meningen over de ufo zijn verdeeld, maar over één ding is iedereen het eens: hoe komt het dat er anno 2017 nog altijd onduidelijke video’s van onbekende objecten in de lucht worden gemaakt?

Het gigantische Yellowstone National Park ligt voornamelijk in de Amerikaanse staat Wyoming en werd gevormd boven een actieve vulkaan. Het park is al jaren een hotspot voor mensen die ufo’s willen zien, en het eerste verslag over een mysterieuze waarneming dateert al van 1871.

Deze zomer, toen bovenstaande, wazige beelden werden gefilmd, waren er in één week meer dan 400 aardbevingen, vlakbij de vulkaan. “Het hoogste aantal aardbevingen in slechts een week de afgelopen vijf jaar”, aldus een expert in de Amerikaanse pers. Genoeg voer dus voor believers om te vermoeden dat de ufo buitenaards leven bevatte dat ons wil behoeden voor een uitbarsting van de Yellowstone supervulkaan, of net een uitbarsting wil uitlokken.

Nieuwe ijstijd

Het is niet de eerste keer dat dergelijke speculaties opduiken nadat er onbekende objecten werden waargenomen boven Yellowstone. In 2016 werd een ufo gefilmd door camera’s die de wilde dieren in het park in de gaten houden, waardoor ufologen en believers ervan overtuigd waren dat de buitenaardse wezens de “nakende uitbarsting van de supervulkaan in de gaten hielden”.

Die uitbarsting van de supervulkaan onder het park, die mogelijk een nieuwe ijstijd kan veroorzaken, gebeurde echter nog steeds niet. Wetenschappers vermoeden dat een dergelijke extreme uitbarsting niet meer zal voorkomen in Yellowstone en schatten de mogelijkheid dat de vulkaan überhaupt uitbarst erg laag in.

Al zal dat een worst wezen voor doemdenkers, aanhangers van samenzweringstheorieën en fervente gelovers in buitenaards leven. En hoewel deze beelden met een webcam werden gemaakt die slechts om de paar seconden een foto neemt, zijn sceptici en believers het over één iets eens: “Waarom lijken beelden van ufo’s altijd alsof ze met een aardappel werden gefilmd?”