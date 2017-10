Hun zonen speelden een hoofdrol in de overwinning tegen Cyprus. Een dag later genieten pa en ma Hazard nog na: “Die goal van Thorgan was het hoogtepunt van de avond”

De familie Hazard beleefde dinsdag een van haar mooiste momenten in het Koning Boudewijnstadion. Niet alleen scoorden Eden (26) en Thorgan (24) samen drie van de vier Belgische goals tegen Cyprus, door de goeie prestatie van Thorgan gaan er straks misschien twee zonen mee naar het WK in Rusland. “Het was een avond om niet licht te vergeten”, blikt vader Thierry terug.