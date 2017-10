De wachtzaal van de dokter zat vol buschauffeurs en dus ging deze huisarts undercover bij De Lijn om uit te zoeken hoe dat kwam

Rugklachten, depressies, slapeloosheid... Omdat hij in zijn dokterskabinet zo vaak buschauffeurs zag passeren, besloot huisarts Egmont Ruelens (31) dan maar zélf een jaar bij De Lijn te gaan werken. Hij goot het relaas van zijn undercoveroperatie in een boek, een striemende aanklacht tegen de werkomstandigheden bij de vervoersmaatschappij. “Het is een mirakel dat er niet meer zware ongevallen gebeuren.”