Californische bosbranden razen maar door: meer dan 3.500 huizen verwoest, 17 doden

Door de bosbranden in Californië zijn al zeker 3.500 huizen verwoest. Dat hebben de brandweerdiensten van de Amerikaanse deelstaat meegedeeld. Het dodental is intussen opgelopen tot zeventien.

De brandweer bestrijdt momenteel 22 grote bosbranden in de regio ten noorden van de stad San Francisco. In totaal is een gebied van zowat 680 vierkante kilometer getroffen.

Volgens de lokale overheid heeft het vuur intussen aan zeventien mensen het leven gekost. Alleen al in Sonoma County kwamen elf mensen om het leven. Bovendien zijn nog heel wat met vermist, waardoor gevreesd wordt dat het dodental nog verder zal oplopen.

Gouverneur Jerry Brown heeft in verschillende delen van Californië de noodtoestand uitgeroepen.