Ophef in Zuid-Amerika: gooide Falcao het hier op akkoordje met tegenstander voor het WK?

Falcao convincing Peru players one by one to deal for a draw that would qualify both teams.... Match-fixing?!.. pic.twitter.com/gmnougaLaG

De slotdag van de WK-kwalificaties blijft nazinderen in Zuid-Amerika, en dan vooral oin Chili. Dat land werd in extremis immers uitgeschakeld na het 1-1-gekijkspel tussen Colombia en Peru. Vooral de beelden van de Colombiaanse sterspeler Falcao die langs gaat bij enkele Peruviaanse spelers (en daarbij er goed voor zorgt dat liplezers niet kunnen zien wat hij zegt) zet kwaad bloed.

Colombia was op voorsprong gekomen via James Rodriguez maar Peru kwam een kwartier voor affluiten langszij na een vrije trap van Paolo Guerrero. En dan begint Falcao aan zijn bemiddelingsrondje langs enkele Peruviaanse spelers.

Als Peru had gewonnen mocht het rechtstreeks naar het WK maar kansen bleven nadien uit, gescoord werd er niet meer en Colombia mag naar het WK terwijl Peru barrages speelt tegen Nieuw-Zeeland en Chili… thuis blijft na een 3-0-nederlaag tegen Brazilië.

Falcao werd achteraf gevraagd naar zijn gesprekje: “We waren op de hoogte van de tussenstanden in de andere matchen en ik wou de Peruvianen daarover informeren”, aldus de aanvaller.

Onder meer Tapia van Peru bevestigde dat: “Colombiaanse spelers kwamen ons de situatie meedelen. Ik had een gesprek met Falcao, die zei dat we allebei geplaatst waren. Maar we deden wat we moesten doen.”

Op sociale media krijgt “el tigre” er duchtig van langs wegens “match fixing”. Maar of dat ooit kan of zal bewezen worden...?

Arturo Vidal ontkent afscheid

De Chileen Arturo Vidal mengde zich niet in die discussie maar verklaarde woensdag wel dat hij beschikbaar blijft voor het Chileense nationale voetbalelftal. Verschillende media hadden eerder op de dag het afscheid van de 30-jarige Vidal aangekondigd, nadat Chili zich niet had weten te plaatsen voor het komende WK in Rusland.

“Wanneer ik opgeroepen word voor het nationale elftal, zal ik me steeds beschikbaar stellen”, liet Vidal woensdag weten via Twitter. “Chili is een team vol krijgers en ik ben trots om deel uit te maken van die groep.”

Vidal kwam niet in actie tegen Brazilië door een schorsing. Na de uitschakeling liet Vidal wel zijn ontgoocheling blijken via Twitter en schreef hij “iedereen voor alles te bedanken. Tijdens al mijn jaren als international heb ik alles gegeven in iedere wedstrijd. Ik heb veel geleerd en heb laten zien dat met een beetje kracht alles mogelijk is.”

Verschillende media hadden uit die woorden zijn afscheid als international geconcludeerd. Vidal verzamelde al 96 caps.