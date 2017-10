Vanhaezebrouck schrikt van fysieke tests bij Anderlecht: vetpercentages verbazen nieuwe coach

Hein Vanhaezebrouck debuteert morgen als Anderlecht-coach tegen Mechelen. De trainer probeert nu al zijn stempel op RSCA te drukken, maar moet zijn ploeg eerst conditioneel sterker maken. Hein schrok hard van de resultaten van de fysieke tests.

LEES OOK: Vanhaezebrouck in álles de tegen pool van Weiler: totaal andere aanpak dan zijn voorganger bij Anderlecht

Vrijwel meteen na zijn aanstelling bij ­Anderlecht vroeg Hein Vanhaezebrouck de resultaten op van de fysieke tests van deze zomer. Bij sommige spelers trok hij toch grote ogen, zeker wat (buik)vetpercentage betrof. Atleten moeten zowat tussen de 8 en de 13 procent zitten en dat was het geval voor bijvoorbeeld Sven Kums. Maar er was ook een speler die 19 procent liet optekenen en minstens één die zelfs boven de 20 procent zat.

Vorig seizoen beschikten de kampioenen van Anderlecht nochtans over een ijzersterke conditie, maar deze zomer waren er te veel die van de vakantie profiteerden.

Zo liet zelfs marathonman Leander Dendoncker weliswaar nog goeie waarden optekenen, maar ook niet meer zo exceptioneel als vorig jaar. Een aantal jongens, zoals Hanni, hadden dan weer aan explosiviteit ingeboet. Onder René Weiler werden die conditionele problemen amper of maar mondjesmaat weggewerkt omdat er te laks getraind werd. Interim-coach Nicolas Frutos stelde het fysieke probleem ook vast, maar met vier wedstrijden in twaalf dagen had hij geen tijd om het echt aan te pakken.

Hein Vanhaezebrouck legt er nu met intensieve trainingssessies van twee uur én af en toe een bosloop stevig de pees op. Hij werkt ook nauwer samen met de voedingsspecialiste.

En Hein zelf? Die drinkt er eentje met de fans

Hein Vanhaezebrouck wil als coach dicht bij de Anderlecht-fans staan. Daarom werden gisteren twee afgevaardigden per supportersclub uitgenodigd op een ontmoetingsavond met de coach en zijn twee nieuwe assistenten Karim Belhocine en Gino Caen.

Foto: Photo News

Met een pintje erbij was de sfeer gemoedelijk. Vanhaezebrouck beloofde een echte wisselwerking met de fans, met spelers die op maandag naar supportersavonden gaan. Opvallend: nog vóór Belhocine en Caen werden aangesteld, hadden ook oud-spelers Glen De Boeck en Walter Baseggio zich kandidaat gesteld om assistent te worden.

LEES OOK: Vanhaezebrouck in álles de tegen pool van Weiler: totaal andere aanpak dan zijn voorganger bij Anderlecht