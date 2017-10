Stel het je maar eens voor, zo op je 37ste al met pensioen zijn. Geen enkel probleem voor Jenson Button, die in zijn Formule 1-­carrière een aardig spaarcentje kon opstrijken. Maar rust roest en dus stort de Brit zich op een nieuwe passie: het boksen. En die microbe blijkt best besmettelijk te zijn, want zijn sparring partner is Brittny Ward, niet toevallig de eega van Button. Als daar maar geen slaande ruzie van komt.