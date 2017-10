Roberto Martinez vreest het moment wanneer hij zijn 23 spelers voor het WK moet bekendmaken. Dat verkondigde hij zelf na de 4-0 tegen Cyprus. Na dinsdag heeft hij de 23 namen, wars van blessures, nochtans al in zijn hoofd.

Roberto Martinez riep in zijn veertien interlands in totaal 36 spelers op. Daarbij ook Lom­baerts, Cavanda, Pocognoli en Simons, die nu zo ver van een selectie staan dat hun kandidatuur (even?) niet ernstig ...