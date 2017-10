“Dringend gezocht: 100 nerds tegen cyberterrorisme”

“De grootste bedreiging voor onze binnenlandse veiligheid? Claude Van de Voorde, de nieuwe baas van de militaire inlichtingendienst, moet er niet lang over nadenken. “We moeten ons meer dan ooit wapenen tegen virtuele terroristen”, stelt hij. Cyberdefense dus, en daarom is de luitenant-generaal dringend op zoek naar honderd computernerds.

Als nieuwbakken baas van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) moet Claude Van de Voorde (55) ons land wapenen tegen de vijand van morgen. “Als de aanslagen van 22 maart ons helaas één ding geleerd hebben, dan wel dat we als land veel te lang in onze comfortzone gezeten hebben. Veilig ingekapseld binnen de NAVO, denkend dat ons niets kon overkomen. Het enige positieve aan 22/3 is misschien wel dat onze veiligheidsdiensten écht wakker geschud zijn en beter samenwerken dan ooit. Alleen door samen te werken met elkaar, met de Staatsveiligheid en met buitenlandse inlichtingendiensten, kunnen we de vijand van morgen verslaan. Vergeet niet: de binnenlandse veiligheid van een land begint de dag van vandaag in het buitenland.”

“We moeten ook zelf aanvallen”

Het grootste buitenlandse gevaar situeert Van de Voorde online. “We moeten ons meer dan ooit wapenen tegen virtueel terrorisme. Cyber-defense, ons beschermen tegen buitenlandse hackers, wordt het codewoord de komende jaren. Al moeten we in een later stadium ook zelf online kunnen aanvallen.” Van de Voorde weet al hoe hij dit wil aanpakken. “We zoeken dringend honderd experts, computernerds met brains, om voor onze dienst te komen werken. Het is met hun steun dat we de virtuele terroristen van morgen de baas moeten kunnen.”

Foto: Guy Puttemans

Een opmerkelijke oproep van een man die altijd zegt waar het op staat, niet evident gezien het geheime karakter van de job. En, ook niet evident: Van de Voorde is afkomstig uit de luchtmacht. Hij heeft 2.000 uren of 83 dagen in een F-16 op de teller en diende onder meer in Bosnië en Kosovo. “Ik ben de eerste piloot die hier ooit in de gebouwen van ADIV in Evere is geweest”, zegt hij.

Huis van vertrouwen

Het personeel keek dan ook raar op toen de voormalige F16-baas de leiding kreeg over de zevenhonderd militaire spionnen die binnenlands onheil proberen te verhinderen door buitenlandse inlichtingen te vergaren. “Ik wil van dit huis van wantrouwen opnieuw eentje van vertrouwen maken”, vertelt Van de Voorde, doelend op een jaar van interne strubbelingen en het turbulente ontslag van zijn voorganger, Eddy Testelmans. Die stapte in juni op nadat een vernietigende brief over zijn dienst was uitgelekt in de pers.

Naast het cyberterrorisme maakt Van de Voorde zich zorgen over “failed state” Libië, het immer onrustige Mali en de Russische druk op de Baltische staten. En vooral: de terugkeer van de Belgische Syriëstrijders. “We moeten ons dringend voorbereiden op de terugkeer van foreign fighters uit het imploderende kalifaat. Tegen half 2018 moet de strijd tegen Islamitische Staat definitief gestreden zijn. Tussen de naar schatting 30.000 buitenlandse strijders zitten er een vierhonderdtal Belgen. Een deel van hen, allicht meer dan honderd, is gestorven, de rest zal vroeg of laat terugkeren. Dan is het de kerntaak van ADIV om hen tijdig te lokaliseren.” Hij geeft toe dat ze zelf ook actief, maar vooral ook discreet, in de regio opereren.