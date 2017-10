Buurman bekent moord op 23-jarige studente

Hij stond nog onder elektronisch toezicht na twee veroordelingen voor verkrachting, maar toch kon Patrick Vanderlinden (54) maandag opnieuw toeslaan. De buurman van de 23-jarige Louise Lavergne ontkende eerst dat hij de studente in Luik wurgde en neerstak op haar kot, tot hij geconfronteerd werd met de bewijzen. Een bebloede sok in een vuilniszak deed hem de das om.

Louise Lavergne was een goede studente en het was absoluut niet haar gewoonte om de lessen over te slaan. Bij haar vrienden gingen dan ook alle alarmbellen af toen ze maandag niet opdaagde op de universiteit van Luik. De 23-jarige Française uit Le Mans zat er in het vierde jaar dierengeneeskunde.

Het meisje werd op haar kot gevonden door haar vriend. Ze was gewurgd en met een mes in de borst gestoken Foto: D.R.

De ongerustheid bewoog haar vriendje er maandagavond toe om samen met zijn moeder een kijkje te gaan nemen op haar kot. Daar deed hij om 18.30 uur de lugubere ontdekking. Het meisje lag levenloos op de grond, gekleed in een jogging.

Dinsdag wees de autopsie uit dat het meisje gewurgd was en met een mes gestoken in de borst. Nog geen 24 uur later werd haar bovenbuur aangehouden op verdenking van doodslag. Het gaat om de 54-jarige Patrick Vanderlinden.

De man ontkende de feiten eerst, maar ging over tot bekentenissen toen de onderzoekers hem confronteerden met harde bewijzen. De politie vond in een vuilniszak een bebloede sok en een brief gericht aan de verdachte. De bloedspatten in zijn woning deden geen twijfel meer bestaan over zijn schuld.

Naakt voor de deur

De man is bovendien geen onbekende bij justitie. Hij liep al twee veroordelingen op voor verkrachting van minderjarigen en moest daarvoor een celstraf van negen jaar uitzitten. In 2015 kwam hij vrij, maar hij moest nog vijf jaar onder elektronisch toezicht blijven. Toch is er ondanks die voorgeschiedenis deze keer geen sprake van seksuele agressie, zegt het parket.

Bijna drie jaar geleden stond de man nog compleet naakt voor de deur van Louise, zo vertelt een vriend aan de kranten van Sudpresse. Patrick Vanderlinden zou toen een briefje onder haar deur hebben geschoven met de boodschap dat hij met haar wilde vrijen. In plaats van het op te rapen, trok Louise de deur open en werd ze geconfronteerd met de naakte man. Die vluchtte snel weer naar boven.

Louise legde toen een verklaring af bij de politie, maar volgens haar vrienden werd de zaak nooit opgevolgd. Enkele dagen later zou Patrick Vanderlinden aangeklopt hebben bij Louise om zich te excuseren. Het zou de enige keer geweest zijn dat ze met elkaar praatten. “Daarna heeft ze altijd schrik gehad voor hem”, zegt de vriend. “Er bleef bijna altijd iemand slapen op haar kot.”

De mama en papa van Louise kwamen gisteren naar Luik om het lichaam van hun dochter op te halen.