CLUBNIEUWS. Essevee wil Anderlecht-huurlingen langer houden, KV Mechelen krijgt goed nieuws

Na de interlandbreak maken de ploegen in de Jupiler Pro League zich op voor de tiende speeldag. Aaron Leya Iseka en Idrissa Doumbia schopten het dit seizoen tot basisspelers bij Zulte Waregem. Essevee wil dan ook langer door met twee huurlingen van Anderlecht. Waasland-Beveren krijgt gelijk over ontslag Henkinet in gokzaak terwijl KV Mechelen te horen kreeg dat Tomecak mag spelen.

Zulte Waregem wil Aaron Leya Iseka en Idrissa Doumbia een seizoen extra huren of een aankoopoptie afdwingen bij Anderlecht. Zo zaten Francky Dury en sportief manager van Anderlecht Herman Van Holsbeeck al samen, maar een doorbraak is er in beide dossiers nog niet. Wat wel zeker is, is dat de twee het seizoen volmaken aan de Gaverbeek. En sowieso heeft Essevee een percentage op de doorverkoop van beiden. (jcs)

Waasland-Beveren krijgt gelijk over ontslag Henkinet in gokzaak

Doelman Laurent Henkinet werd in september 2016 om dwingende redenen ontslagen door Waasland-Beveren omdat hij had gegokt op wedstrijden waarin hij zelf meespeelde. Hij startte daarop een juridische procedure omdat hij geen verbrekingsvergoeding uitbetaald kreeg. De club werd nu over de ganse lijn in het gelijk gesteld. “De Arbeidsrechtbank heeft geoordeeld dat het ontslag om dwingende redenen terecht werd gegeven”, aldus Tom Rombouts, raadsman van Waasland-Beveren. De club hoopt dat dit kan bijdragen in de verdere strijd tegen het gokgedrag van professionele voetballers. Henkinet kan wel nog beroep aantekenen. (whb)

Rechter zegt: Tomecak (KV Mechelen) mag spelen

KV Mechelen mag zomeraanwinst Ivan Tomecak tegen Anderlecht opstellen. Dat besliste althans de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in kort geding. De Belgische voetbalbond (KBVB) moet de Kroatische rechtsback op straffe van een dwangsom van 20.000 euro per dag speelgerechtigd verklaren, luidt de uitspraak. Het gaat om een voorlopige maatregel in afwachting van een definitieve beslissing van de wereldvoetbalbond FIFA. De KBVB overlegt vandaag eerst nog met de FIFA over de uitspraak. Mogelijk verklaart het Tomecak dan ‘tijdelijk speelgerechtigd’. Uiteraard gaat Malinwa hem niet opstellen vooraleer het honderd procent zeker is dat alle bevoegde instanties akkoord gaan. Tomecak ontbond zijn contract bij Al-Nassr uit Saoedi-Arabië en tekende in Mechelen, hoewel het wachten bleef op toestemming van de Saoedische bond. Vrijdag begon Tomecak, verdedigd door Johnny Maeschalck, een kort geding. Namens de KBVB pleitten Elisabeth Matthys en Dieter Demuynck. Gisteren volgde de uitspraak.

KV Mechelen dreigt tegen Anderlecht overigens twee van zijn flankverdedigers te moeten missen. Paulussen werd geopereerd aan zijn appendix en een zieke Cobbaut moest gisteren verstek geven voor de training. (vdm)

Saief kan al meetrainen met de groep bij AA Gent

Bij AA Gent werkt Sylla (hamstrings) deels met de groep, terwijl Saief naast een individueel programma ook al met de groep kan meetrainen. Louis Verstraete is na een operatie aan de sinussen wellicht nog twee à drie weken out.(ssg)