Christoff bezingt zwangerschap van Lindsay

Morgen verschijnt Christoff De Hits, een verzamelaar met hits en drie nieuwe nummers. Op Door Jou (Nieuw Geluk) steekt hij zijn zus Lindsay (kleine foto), die na jaren proberen eindelijk zwanger werd, een hart onder de riem. “En niet alleen Lindsay en haar man Kris, maar alle mensen die met een onvervulde kinderwens moeten leven”, zegt Christoff De Bolle (41). “Ik besef nu meer dan ooit dat het een domper op je relatie zet als je heel graag kinderen wil, maar dat niet meteen lukt. En dat terwijl er mensen zijn die hun kinderen verwaarlozen of mishandelen, dat is niet te vatten.”

Yves Segers schreef het nummer, maar Christoff paste de tekst lichtjes aan om hem helemaal van toepassing te maken op de situatie van zijn zus. De natuur wilde niet mee, dus ze bleven met z’n twee, maar ze vochten, neen, ze gaven het niet op, zingt hij.

“Lindsay was toch wel een beetje aangedaan toen ik haar het nummer voor het eerst liet horen”, aldus Christoff. “Ik heb nu een heel andere zus. Ik voelde dat ze stilaan de moed begon op te geven. Maar mijn raadgeefster Rita zei dat we erin moesten blijven geloven. Op een dag zagen we in de kerk van Hasselt het beeld van de Heilige Rita met een dikke buik. Toen voorspelde Rita aan Lindsay: Je wordt nog dit jaar zwanger. En kijk, het is uitgekomen. Dat meisje gaat zoveel levens veranderen. Van Lindsay en Kris, van de grootouders, van mij. Er is een hele grote druk van mijn schouders gevallen, want ik stond machteloos tegenover het verdriet van mijn zus. Zelf heb ik geen kinderwens, ik heb nog geen tijd voor een lief, laat staan om zelf een kind op te voeden. Ik zal mijn petekindje wel verwennen, er staan al ­verschillende cadeautjes klaar.” (lacht)

De baby wordt Christoffs mooiste nieuwjaarsgeschenk. “Gezond blijven is ook belangrijk, maar het allermooiste cadeautje wordt toch de baby. Lindsay is uitgerekend voor 6 januari, maar haar buikje staat al heel bol, dus ik hoop stiekem op een kerstekindje.”