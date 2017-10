Sanchez van ‘The Block’ is terug

Jarenlang loerde hij vanonder zijn helm over de schouders van knoeiende klussers in het VT4-programma The Block. Vandaag is Francisco Sanchez (54) – kortweg Sanchez – nog altijd werfleider, maar ook schepen van Openbare Werken. Binnenkort keert hij terug op tv, als adviseur in Ons Eerste Huis.

In 2004 pakte VT4 uit met The Block, waarin vier koppels tien weken en een bijzonder krap budget kregen om elk een loft te verbouwen. Het koppel dat de grootste meerwaarde kon creëren, ging met de hoofdprijs lopen. Het programma zadelde VT4 op met een kater: sommige lofts waren zo goed als onverkoopbaar omdat de kwaliteit van de afwerking ondermaats was.

Om die ellende in het tweede seizoen te voorkomen, haalden de makers er een echte werfleider bij. Zijn naam: Francisco Sanchez, kortweg “werfleider Sanchez”. Een figuur die uit een spaghettiwestern leek weggelopen, maar wel iemand met kennis van zaken. Sanchez bleek een blijver: toen The Block er in 2009 na zes seizoenen mee ophield, had de man er vijf seizoenen opzitten.

Werfleider Sanchez ten tijde van ‘The Block’.

En nu keert hij dus terug naar tv, in seizoen twee van Ons Eerste Huis, waarin drie koppels samen met hun ouders hun eigen huis renoveren en zo veel mogelijk meerwaarde proberen te creëren. Sanchez mag de deelnemers opnieuw van blunders behoeden.

Achtervolgd in Spanje

Anno 2017 is Francisco Sanchez nog steeds werfleider bij een groot bouwbedrijf, maar sinds 2016 is hij ook N-VA-schepen van Openbare Werken in Boom. “Ik heb even getwijfeld toen ze me voor dit programma vroegen, maar tegelijk miste ik televisie wel een beetje. En we moeten niet flauw doen: televisie kan een mens maken of kraken. Mij heeft het gemaakt.”

De werfleider komt er eerlijk voor uit: zijn verkiezing als schepen heeft hij te danken aan The Block. “Je moet het natuurlijk nog altijd waarmaken, maar toch. Er zijn nog altijd mensen die mij herkennen van The Block, tot in het buitenland. Vlamingen vind je overal. Hoe verder ik ga, hoe groter de kans dat ik herkend word. Eén keer in Zuid-Spanje was een man me zelfs aan het achtervolgen. Ik ben er zelf op af gestapt. Ik was niet helemaal zeker of u het wel was, zei hij. Zelf keek ik destijds amper naar The Block; ik kan mezelf moeilijk zien op tv. Maar ik vind niet dat ik een karikatuur was geworden. Ik bleef mezelf.”

Ons Eerste Huis is volgens Sanchez iets heel anders dan The Block: “Deze mensen verbouwen hun eigen woning. In The Block moest de hele kamer afgebroken worden als de renovatie niet voldeed. Ik heb me tijdens die tien weken geamuseerd, maar ik heb er ook slapeloze nachten aan overgehouden. Ik had mijn job als werfleider én die van schepen. En dat ambt neem ik heel ernstig. De aannemers die aan het werk zijn voor de gemeente, zien af. Ze kunnen mij niets wijsmaken. Ze proberen het wel, maar dat lukt niet.”

Het tweede seizoen van ‘Ons Eerste Huis’ start op 23 oktober op Vier.