Zo ging het: Gentse Overpoort 'op slot' en iedereen langs één ingang

Gent - Zoals aangekondigd heeft de Gentse politie woensdagavond de Overpoort, een populaire uitgaansbuurt voor studenten in Gent, afgesloten en beperkt tot één ingang. Tijdens de ongeziene controleactie konden studenten en feestvierders maar langs één kant de straat in.

Het leek woensdag een avond zoals elke ander te worden in de Overpoort. Een drukke avond, want de tijd dat de studenten alleen op donderdag buiten kwamen is duidelijk voorbij. Ook woensdag is nu een uitgaansavond. Maar om 23.30 uur sloeg de sfeer wat om. Een legertje politieagenten kwam het Kramersplein op gereden en sloot de toegang tot de Overpoort af ter hoogte van het Kramersplein.

Zoals aangekondigd ging de Overpoort "op slot". Rood-witte hekken werden op straat geplaatst en iedereen die van het Sint-Pietersplein de Overpoort binnen wou, botste op een duidelijk zichtbare politiecontrole. Iedereen mocht passeren. Maar de boodschap was meteen duidelijk: u stapt een beveiligde zone binnen. Af en toe werd er iemand uit gepikt en gecontroleerd.

Eén ingang

De enige ingang tot de straat was langs het pleintje voor frituur Julien. Wie er nadien weer uit wou, kon dat langs drie uitgangen aan de andere kant van de straat. Maar langs de Heuvelpoort of Stalhof de straat binnengaan kon uitzonderlijk niet.

De zware controle liep nog de hele nacht. De politie verklaarde al dit soort zware controleacties de komende maanden nog te zullen doen in de Overpoort, maar dan zonder aankondiging.

Met deze zware controle richt de politie zich op “potentiële criminelen en personen met verkeerde bedoelingen”. “Die willen we zo veel mogelijk uit de Overpoort weg houden. Onze studenten moeten veilig kunnen feesten.” Maar de horecabazen in de straat reageren boos. "Dit is ondoordacht. Het raakt kant noch wal."