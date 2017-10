Orkaan Ophelia is op weg naar Europese kusten

Tropische storm Ophelia is door het Amerikaanse nationaal orkaancentrum (NHC) opgewaardeerd tot een orkaan van categorie 1. Het NHC waarschuwt dat de orkaan, die de komende dagen nog zou kunnen aansterken, komend weekend langs en zelfs over de Europese kusten kan razen.

Volgens de modellen van het NHC zal Ophelia dit weekend langs de Portugese Azoren trekken, waar hevige regenbuien worden voorspeld, alvorens de orkaan voorbij de kusten van Noord-Spanje raast. Uiteindelijk zal Ophelia ietwat in kracht afnemen wanneer de storm begin volgende week het westen van Ierland aandoet.

Het NHC zegt wel dat de route en omvang van Ophelia nog kunnen veranderen de komende dagen.

Ophelia is al de tiende orkaan in het Atlantische Oceaan-gebied dit seizoen en dat is volgens de Amerikaanse meteoroloog Philip Klotzbach van de Colorado State University een record.

De doortocht van orkaan Maria door Puerto Rico kostte intussen al aan 44 mensen het leven.