Bij dit dieet zweert Elle Macpherson

Het Australische model Elle Macpherson (53) heeft haar fantastische figuur en gezonde levensstijl naar eigen zeggen volledig te danken aan het alkalinedieet dat ze op aanraden van haar voedingsdeskundige volgt. Vier jaar geleden voelde het model zich voortdurend vermoeid en verlangde ze constant naar suikerrijke voeding, maar dat is nu helemaal anders.

Het Australische model dat al jaren in de modeindustrie bekend staat als The Body, heeft onthuld dat ze zich vier jaar lang niet zo goed in haar vel voelde. Ze had voortdurend last van een opgeblazen gevoel, voelde zich constant vermoeid tot op het bot en verlangde de hele tijd naar suikerrijke voeding.

Dit veranderde allemaal toen Elle Macpherson op aanraden van haar voedingsdeskundige met een alkalinedieet van start ging. Het Australische model schreef op de lifestylewebsite Get The Gloss hoe dit dieet er in slechts twee weken tijd voor zorgde dat ze opnieuw barstte van energie, hoe haar verlangen naar suiker bijna compleet verdwenen was en hoe ze zich een stuk minder opgeblazen voelde.

Elle Macpherson moest meer groene groenten zoals spinazie, boerekool en raketsla en quinoa en linzen aan haar voedingspatroon toevoegen en rood vlees vervangen door verse vis. Het model merkte niet enkel dat ze zich stukken gezonder voelde, ze zag er ook stukken gezonder uit. "Gezond zijn aan de binnenkant uit zich aan de buitenkant. Mijn ogen en huid stralen meer, mijn haar en nagels zijn sterker geworden", schrijft ze nog. Op Instagram postte het model een foto van zichzelf waaruit blijkt dat ze haar bijnaam nog steeds alle eer aandoet.