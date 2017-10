Ben Affleck verontschuldigt zich voor ongepast gedrag

Nu het seksschandaal rond Harvey Weinstein volop woedt, is ook een andere bekende acteur ongewild in het oog van de storm terechtgekomen. Nadat Ben Affleck zijn verontwaardiging uitsprak over de aanrandingen haalde een actrice een incident aan waarbij de acteur zelf ongepast gedrag had vertoond. De bekende acteur bood ondertussen via Twitter wel al zijn verontschuldigingen aan, maar al snel volgde een tweede beschuldiging, waarop nog geen reactie kwam van Ben Affleck.

Slechts enkele uren nadat Ben Affleck zich in een verklaring op Twitter dinsdag sterk uitsprak over het seksschandaal rond Harvey Weinstein, kreeg hij het op dit sociale mediaplatform zelf zwaar te verduren. Een oplettende Twitteraar haalde aan dat hij zelf ook wel eens ongepast gedrag had vertoond tijdens een televisieprogramma, waarop de actrice in kwestie zelf plots ook reageerde en aanhaalde dat ze het incident niet vergeten was.

Hilarie Burton, die bekend raakte als actrice in de televisiereeks One Tree Hill, zou in 2003 als jonge presentatrice door Ben Affleck betast zijn tijdens een uitzending van het programma TRL. In het videofragment over hoe mannen vrouwen versieren zou te zien zijn hoe Ben Affleck zijn arm over de schouder van de jonge vrouw heen legt, waarna ze meteen opspringt en geshockeerd naar de acteur opkijkt. Volgens de actrice had hij haar in de borst geknepen, maar dat was net niet zichtbaar op camera.

Ben Affleck reageerde alvast op de beschuldigingen en verontschuldigde zich op Twitter ten opzichte van Hilarie Burton: "Ik heb me ongepast gedragen ten opzichte van Miss Burton en ik bied mijn oprechte verontschuldigingen aan."

I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck (@BenAffleck) 11 oktober 2017

Helaas verschenen slechts enkele uren later opnieuw onaangename geruchten aan het adres van de bekende acteur. Ditmaal beschuldigde een make-upartieste hem ervan dat hij haar in de kont zou hebben geknepen tijdens de feestelijkheden rond de Golden Globes in 2014. "Ook ik zou graag een verontschuldiging krijgen van Ben Affleck die me in de kont kneep op het feest van de Golden Globes 2014. Hij wandelde me voorbij en kneep me in de kont. Ik veronderstel dat hij me zogezegd op beleefde manier probeerde te verplaatsen en per ongeluk mijn kont aanraakt in plaats van mijn onderrug. Zoals de meeste vrouwen in een dergelijke situatie heb ik er toen niets over gezegd, maar daarna heb ik vaak nagedacht over wat ik hem zou vertellen als ik hem ooit opnieuw zou ontmoeten."

I would also love to get an apology from Ben Affleck who grabbed my ass at a Golden Globes party in 2014. — Annamarie Tendler (@amtendler) 11 oktober 2017

He walked by me, cupped my butt and pressed his finger into my crack. — Annamarie Tendler (@amtendler) 11 oktober 2017

I guess he tried to play it like he was politely moving me out of the way and oops touched my butt instead of my lower back? — Annamarie Tendler (@amtendler) 11 oktober 2017

Like most women in these situations I didn't say anything but I have thought a lot about what I'd say if I ever saw him again. — Annamarie Tendler (@amtendler) 11 oktober 2017

Ben Affleck heeft voorlopig nog niet op deze beschuldigingen gereageerd, maar een andere bezoeker ondersteunt deze geruchten wel. "Ik was ook op het feest aanwezig en meerdere vrienden hebben hetzelfde meegemaakt", beweert televisieschrijfster Jen Statsky.