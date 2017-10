Kat Kerkhofs openhartig over dood van haar vader, plastische chirurgie en haar relatie met Dries Mertens

Kat Kerkhofs deelde gisteravond haar bedgeheimen met James in Gert Late Night, zelfs tamelijk letterlijk. De twee hadden het over het seksleven van Kerkhofs, maar ook over het moment waarop haar vader overleed en, “zou ik het nu zeggen”, de plastische chirurgie die ze onderging.

“Ik wist dat niet van mezelf, maar dat trouwen is zo belangrijk voor mij. Je hebt die beloftes wel gemaakt he”, antwoordt Kat wanneer James polst naar de moeilijke periode in haar huwelijk met Dries Mertens. Maar het gaat al snel over de belangrijke zaken in het leven: “Ben je een seksbeest”, vraagt James. “A lady in the street, but a freak in the bed”, klinkt het zelfzeker.

Wanneer James vraagt of Kat al ooit aan zich liet sleutelen, twijfelt ze even of ze dat moet zeggen of niet. James vraagt met lichte verbazing of ze een borstvergroting heeft laten doen. “Nee, ik heb een borstverkleining gedaan. Ja, dat was toch wel een dubbele E-cup.”

Tenslotte wordt het gesprek heel serieus wanneer James vraagt wat er met de papa van Kat gebeurd is. “Ineens roept mijn mama heel hysterisch: Papa is dood, papa is dood. Bel de ambulance.” Kat kon het nauwelijks bevatten. “Mijn zus vertelt dat ze naar beneden kwam, en dat ik met die telefoon in mijn handen stond, maar dat ik nog altijd niks gedaan had. Dat ik daar gewoon zat met de telefoon.”