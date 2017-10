Moeizame ochtendspits door drie incidenten op Brusselse binnenring

De ochtendspits in Brussel loopt donderdagochtend moeizaam door meerdere incidenten. Op een bepaald moment was er zelfs een verliestijd van bijna twee uur.

Aanvankelijk was er een aanrijding op de binnenring in Dilbeek. Daardoor was er één rijstrook van de ring een tijdje versperd. Niet veel later raakte een voertuig defect op de baan, in de buurt van het eerdere ongeval. Door dat defecte voertuig was er eveneens een rijstrook versperd. “En door de takelwerkzaamheden van dat voertuig waren een tijdje twee rijstroken niet toegankelijk”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

“Daarna was er nog een ongeval met een auto en een motorrijder op het viaduct in Vilvoorde, waardoor ook daar één rijstrook versperd was”. Door de samenloop van die drie incidenten verloopt de ochtendspits op de Brusselse binnenring donderdag bijzonder moeizaam. “Er was op het hele traject een verliestijd van bijna twee uur doordat de problemen gedurende heel de ochtendspits werden opgebouwd. En ook momenteel gaat het nog traag en is er nog anderhalf uur file. Door die incidenten loopt de ochtendspits ook laat door.”