Vreselijk geval van dierenmishandeling: puppy geslagen, gestoken, in koffer gepropt en achtergelaten in niemandsland

Politieagenten hoorden dinsdagavond een hond huilen achterin een verlaten gebouw in Hollywood, Florida. De agenten gingen op zoek, maar zagen aanvankelijk enkel een valies. Tot ze opmerkten dat er een hondenpoot uit de koffer stak. De staat waarin ze de arme hond aantroffen was verschrikkelijk. “Elke degelijke mens zou geschokt zijn tot in het diepst van zijn ziel.”

Het was middernacht toen de agenten het gehuil van de hond hoorden. Toen ze de koffer openden waarin het dier opgesloten zat, zagen ze dat hij ernstige wonden had op zijn kop en lichaam. De dierenarts kon niet anders dan vaststellen dat het dier gestoken en geslagen geweest was. “Hij heeft redelijk diepe wonden op zijn borst en ook op zijn hoofd”, vertelde die.

“Ik denk dat elke degelijke mens, wanneer ze foto’s zien van Ollie, geschokt zou zijn tot in het diepst van zijn ziel”, aldus de woordvoerder van de politieafdeling Miranda Grossman aan Local10. Ondanks zijn verwondingen is het dier verbazingwekkend vrolijk. “Hij is gelukkig”, vertelt dierenarts Nicole Patterson. “Hij kwispelt nog steeds met zijn staart.”

Dinsdag was het eerste wat de dierenarts deed de diepe wonden op de kop van het dier verzorgen. Woensdag achtte ze het dier sterk genoeg om ook de wonden op zijn borst en flank te hechten.

“Speurders willen de man vinden die dit op zijn geweten heeft”, laat Grossman nog weten. “Daarom vragen we iedereen om desnoods anoniem tips in te sturen. Alles wat de speurders kan helpen.”

Ondertussen zoekt de dierenopvang Grateful Paws Dog & Cat Rescue naar een pleeggezin voor Ollie. Ze startten ook een crowdfundingsactie om de kosten van zijn operaties en verzorging te dekken. (Waarschuwing, op de pagina van de crowdfundingsactie staat een zeer grafisch beeld van de verwondingen van het dier.)