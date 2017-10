Ook mannelijke acteur getuigt nu over seksuele intimidatie in Hollywood

Nu steeds meer actrices naar buiten komen met verhalen over ongepast gedrag en aanrandingen door topproducent Harvey Weinstein, hebben ook twee acteurs getuigd over seksuele aanranding.

James Van Der Beek (40) deelde op Twitter dat hij toen hij jonger was ook werd lastiggevallen door andere mannen. “Mijn achterwerk werd vastgepakt door oudere, machtige mannen”, zegt de acteur op Twitter. “Ze dwongen me tot ongepaste, seksuele conversaties toen ik nog veel jonger was.”

I’ve had my ass grabbed by older, powerful men, I’ve had them corner me in inappropriate sexual conversations when I was much younger... — James Van Der Beek (@vanderjames) October 12, 2017

Van Der Beek noemt in de tweet het gedrag van Weinstein ook “crimineel en onaanvaardbaar”. Hij voegt er ook nog aan toe dat hij iedereen die nu naar buitenkomt met getuigenissen over dergelijk gedrag toejuicht.

What Weinstein is being accused of is criminal. What he’s admitted to is unacceptable - in any industry. I applaud everybody speaking out. — James Van Der Beek (@vanderjames) October 12, 2017

”Ik begrijp de onrechtvaardige schaamte, de machteloosheid en het onvermogen om ermee naar buiten te komen”, schrijft Van Der Beek ook nog. Hij steunde daarmee ook de verschillende slachtoffers die jarenlang zwegen over het misbruik door producent Harvey Weinstein.

For anyone judging the women who stayed silent, read this for perspective. Also for anyone brushing off harassment as “boys being boys.” https://t.co/UX9xWxpn2K — James Van Der Beek (@vanderjames) October 12, 2017

James Van Der Beek speelde van 1998 tot 2003 als Dawson Leery de hoofdrol in de zeer populaire serie Dawson’s Creek.