Blokker verkoopt Hollandse keten aan buitenlandse investeerder

Winkelconcern Blokker Holding verkoopt speelgoedketen Intertoys aan de Britse investeerder Alteri. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Voor hoeveel geld het onderdeel wordt verkocht, is niet bekend. Intertoys baat ook de Bart Smit-winkels uit.

De speelgoedketen gaat, met inbegrip van alle winkels van Bart Smit en Toys XL en de circa 4.000 personeelsleden, over naar Alteri. Intertoys werd in 1976 opgericht in het Nederlandse Gouda en exploiteert circa vijfhonderd winkels in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.

In België heeft Intertoys een vijftal vestigingen, vooral in Vlaanderen. Bart Smit heeft een dertigtal winkels in Vlaanderen en nog eens tien in Brussel en Wallonië. Toys XL is niet aanwezig in ons land. Halverwege vorig jaar werd bekend dat Intertoys, Bart Smit en Toys XL zouden worden samengevoegd tot het merk ‘Intertoys’. Deze ombouwoperatie is inmiddels voltooid, op 13 winkels in Nederland en de Bart Smit-winkels in België na. De Toys XL-winkels worden voor het eind van het jaar omgebouwd naar Intertoys.

Alteri denkt goed gebruik te kunnen maken van de “sterke positie” die Intertoys heeft op de speelgoedmarkt, die een aantal moeilijke jaren achter de rug heeft. Daarbij kan Intertoys volgens topman Gavin George van Alteri gebruik gaan maken van de inzichten, experts en het netwerk van de investeerder in de sector.

Blokker Holding en Alteri verwachten de transactie voor eind november af te ronden. Mededingingsautoriteiten moeten zich nog uitspreken over de deal en er wordt ook nog gewacht op advies van de ondernemingsraad van Blokker Holding.

Blokker Holding verkeert al enige tijd in zwaar weer. Het concern maakte in mei bekend zich volledig te gaan richten op de Blokkerwinkels in Nederland en België. De overige winkelbedrijven Xenos, Leen Bakker, Intertoys, Maxi Toys en Big Bazar werden in de etalage gezet. Korte tijd later werd Leen Bakker al verkocht aan Gilde Equity Management.