8 redenen waarom het uitvallen van Fellaini plots een zware klap is voor Manchester United

Marouane Fellaini zit al sinds 2013 bij Manchester United maar wordt daar nu pas naar waarde geschat: coach José Mourinho spaarde de voorbije weken en maanden de lof niet en ook de fans lijken stilaan overtuigd. De Rode Duivel is echter geblesseerd voor de historische kraker tegen Liverpool en Squawka Analysis lijstte op basis van statistieken acht redenen op waarom het uitvallen van de vroeger zo vaak verguisde “Big Fella” plots een zware klap is voor ManU.

Manchester United speelt komend weekend de historische kraker tegen Liverpool in de Premier League. De Red Devils moeten het wel zien te rooien zonder Marouane Fellaini, die zich blesseerde aan de knie bij de Rode Duivels . Bovendien is ook Paul Pogba nog altijd out.

Dat het uitvallen van “Big Fella” een zware klap is voor ManU, wordt duidelijk aan de hand van acht statistieken na zes wedstrijden in de Premier League als echte box-to-box speler:

1. Zijn goals

De ondertussen 29-jarige Rode Duivel scoorde dit seizoen tot nu toe al vier keer in acht wedstrijden voor Manchester United, dat samen met stadsgenoot City aan de leiding gaat in de Premier League. Daarmee is hij de tweede topschutter van United, uiteraard na Romelu Lukaku.

2. Zijn shotpercentage

Niet alleen scoorde Fellaini drie goals in de Premier League: hij trapte maar vier keer op doel, wat zorgt voor een indrukwekkend shotpercentage van 75%. Dus als hij een mogelijkheid krijgt, is de kans groot dat het raak is.

3. Zijn kopkracht

Zijn krullen maken hem alleen nog maar imposanter maar met zijn 1 meter 94 is Fellaini sowieso erg belangrijk voor de luchtduels. Fellaini won 16 van 24 kopduels, goed voor alweer een knappe 67% en alleen verdedigers Chris Smalling en Phil Jones doen procentueel beter.

4. Zijn fouten

Fellaini beging in zes wedstrijden amper zeven fouten. Dat is weinig voor zijn doen, zeker omdat Mourinho wel houdt van spelers op het middenveld die de boel in brand durven steken. Spelers die een cruciale fout durven te maken om een aanval af te breken en/of de tegenstander te frustreren. onze landgenoot blijft “een smeerlapke” om tegen te spelen maar gaat nu minder vaak over de grens.

5. Zijn kaarten

Opvallend: dit seizoen liep Fellaini nog tegen geen enkele gele of rode kaart aan. Hij is er dus in geslaagd zijn felheid te kanaliseren: hij geeft wel vrije trappen weg als het nodig is maar blijft (voorlopig) vrij van schorsingen.

6. Zijn incasseringsvermogen

Fellaini deelt niet alleen zelf tikken uit, hij wordt ook zelf vaak foutief afgestopt. In zes wedstrijden werden er zes fouten op hem gemaakt waaruit United weer kon beginnen bouwen.

7. Zijn intercepties

Misschien wel zijn belangrijkste eigenschap die zal worden gemist, zijn zijn intercepties. Negen keer wist hij een bal te onderscheppen van een tegenstander. Alleen verdediger Phil Jones en collega-middenvelder Nemanja Matic doen beter. Het duo Fellaini-Matic is dus echt een defensief schild vóór de verdediging.

8. Zijn opruimwerk

Last but not least is zijn opruimwerk: onder druk een bal wegwerken is één van zijn belangrijkste kwaliteiten. Met zeven “clearances” is hij daarin als middenvelder opnieuw cruciaal in defensief opzicht.

Kortom, Mourinho zal zijn Belgische toren op het middenveld missen tegen Liverpool.