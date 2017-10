Deze koppels nemen het tegen elkaar op in nieuw seizoen ‘Ons Eerste Huis’

Lanaken / Aalst / Aarschot - Bartel Van Riet springt in een nieuw seizoen van ‘Ons Eerste Huis’ opnieuw in een verbouwavontuur met drie jonge koppels en hun (schoon)ouders. Nieuw element dit jaar: de aanwezigheid van gast-bv’s, onder wie Roel Vanderstukken en Marcel Vanthilt.

De uitdaging in ‘Ons Eerste Huis’ is zwaar. Wekenlang verbouwen drie jonge koppels met hun ouders of schoonouders in een totaal te renoveren pand. Twee nieuwe experten bepalen met gast-bv’s welk koppel week na week een kamertrofee in de wacht sleept. Daarbij worden ze dit jaar met raad en daad bijgestaan door een oude bekende: Sanchez, de meest bekende werfleider van het land die twaalf jaar geleden zijn tv-debuut maakte in het verbouwprogramma The Block. Wie aan het eind van de verbouwingswerken de hoogste meerwaarde heeft gecreëerd op hun huis, krijgt een hoofdprijs van 100.000 euro.

Foto: Vier

Kenzo en Sofie uit Erembodegem

Kenzo (27) en Sofie (26) zijn al zes jaar samen en wonen sinds anderhalf jaar ook samen in Aalst. Ze hebben een zoontje van één jaar, Ruíz, en staan te popelen om van hun nieuwe huis een warme thuis te maken. Kenzo is zelfstandig verzekeringsmakelaar en Sofie werkt als administratief bediende. Zij is erg creatief en let op alle details, hij noemt zichzelf handig. Het koppel kocht een huis in Erembodegem en gaat voor een industriële stijl met staal en aluminium, maar ook warmere houttoetsen.

De moeder en stiefvader van Sofie hebben beslist om samen met Kenzo en Sofie in hun eerste verbouwing te duiken. Mouch (49) is administratief bediende in de bouwsector, Francis (44) werkt als bewakingsagent. Zowel Mouch als Francis zijn geen groentjes meer op het vlak van verbouwingen en zijn ervan overtuigd dat ze Kenzo en Sofie nog veel kunnen bijbrengen.

Foto: Vier

Brent en Valerie uit Langdorp

Brent (25) en Valerie (23) vormen al drie-en-een-half jaar een koppel en wonen sinds anderhalf jaar samen in Hotel Mama te Langdorp, bij de ouders van Valerie. Hij is IT-consultant en zij volgt een opleiding tot massagetherapeute. Brent omschrijft zichzelf als rustig en Valerie als impulsief, twee karakteristieken die elkaar goed aanvullen. Brent is eerder down to earth en realistisch, terwijl Valerie al eens wat ongeremder en enthousiaster uit de hoek kan komen. Het koppel kocht een huis in het groene Langdorp. Ze kiezen voor een landelijke stijl met moderne toetsen, warme aardetinten en hout.

De ouders van Valerie hebben beslist om zich mee in dit verbouwavontuur te smijten. Herman (54) is zelfstandig hondenverzorger, Els werkt als leerkracht informatica in het middelbaar onderwijs. Het koppel heeft al een hoop verbouwervaring achter de rug en is al aan de derde renovatie toe. Het jonge koppel zal de steun van deze bedreven verbouwingsrotten dus zeker kunnen gebruiken.

Foto: Vier

Boy en Aimée uit Lanaken

Boy (25) en Aimée (27) zijn sinds twee jaar samen. Het koppel deelt officieel nog geen woning, maar Aimée spendeert wel veel tijd bij de ouders van Boy in Lanaken. Boy komt als fotolasser aan de kost, Aimée als kapster. Hij heeft een creatieve geest en is erg handig en technisch ingesteld, zij daarentegen zal nog een pak moeten leren. Het koppel kocht een huis in Lanaken en gaat voor een eigen stijl. Boy heeft een duidelijke voorliefde voor oude, maar degelijke materialen en houdt van recycling.

De ouders van Boy gaan het koppel met veel raad en daad bijstaan in hun eerste verbouwingsavontuur. Toine (56) werkt als zelfstandig podiumverhuurder, Greetje (54) is huisvrouw. Toine is een ervaren verbouwer en zal er met een streng oog op toezien dat de werken correct verlopen.

Gast-bv’s

Samen met de experten - interieurdesigner Christophe Aertssen en burgerlijk ingenieur-architecte Valerie Van Gucht - zullen ook gast-bv’s week na week hun expertise bovenhalen en beslissen welk koppel de beste kamer heeft afgeleverd. Passeren de revue: Marcel Vanthilt, Wout Bru, Katrien Vanderlinden, Véronique Leysen, Roel Vanderstukken en Tatyana Beloy.

Ons Eerste Huis, vanaf maandag 23 oktober om 20.35 uur op VIER.