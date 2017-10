Premier League: Arsenal moet verdediger zes weken missen

Arsenal-verdediger Shkodran Mustafi is door een hamstringblessure zes weken buiten strijd. De 25-jarige Duitse international blesseerde zich zondagavond in het WK-kwalificatieduel tegen Azerbeidzjan (5-1).

“We zijn Mustafi zo’n zes weken kwijt”, bevestigde Arsène Wenger, coach van de Gunners, donderdag. “Ik denk niet dat hij beschikbaar zal zijn voor de volgende internationale break (9-14 november).”

Arsenal komt zaterdag in de Premier League in actie op het veld van Watford. Volgende week wachten verplaatsingen naar Rode Ster Belgrado (in de Europa League) en Everton.