Knokkende voorzitter van Zwitserse club krijgt veertien maanden stadionverbod

Christian Constantin is veertien maanden niet welkom in een voetbalstadion. Foto: AFP

De voorzitter van de Zwitserse eersteklasser FC Sion mag de volgende veertien maanden geen voetbalstadion meer betreden. De disciplinaire commissie van de Zwitserse federatie legde Christian Constantin die zware sanctie op nadat hij vorige maand na afloop van een wedstrijd een tv-analist enkele raken klappen had verkocht.

De feiten vonden op 21 september plaats na afloop van het competitieduel van Sion in Lugano (1-2). De Sion-preses ging toen commentator en ex-coach Rolf Fringer te lijf nadat die hem “een narcist met nul procent empathie” had genoemd. Fringer kreeg enkele klappen en viel op de grond.

Volgens de Zwitserse voetbalbond heeft Constantin “de gedragsregels duidelijk en ernstig geschonden” en de “waarden van het voetbal beschaamd”. De sterke man van Sion is de volgende veertien maanden niet meer welkom in de stadions tijdens matchen van de nationale competitie, beker en nationale ploeg. Hij moet ook een boete van 100.000 Zwitserse frank (86.500 euro) betalen. Constantin heeft vijf dagen de tijd om in beroep te gaan maar dat werkt niet opschortend.