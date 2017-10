Dé sensatie in Duitsland: beloftevolle spits is amper 12 maar heeft het lichaam van een volwassene

Zeventien doelpunten in acht wedstrijden. En drie goals in vier interlands met de nationale U16. En dat terwijl hij amper twaalf jaar oud is. Duitsland heeft een nieuw fenomeen. Youssoufa Moukoko heet het wonderkind dat de Duitse harten verovert. Of liegt de jongen over zijn leeftijd? Koen Van Uytvange