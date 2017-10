Antwerpse ring volledig dicht richting Gent na ongeval: “Witte lading over de hele weg”

De Antwerpse Ring is richting Gent volledig dicht in Deurne. Een vrachtwagen is er tijdens een ongeval een lading calciumcarbonaat verloren. Het goedje heeft zich razendsnel over de volledige breedte van de weg verspreid. Ook de oprit richting Deurne is daardoor afgesloten. “Een heel uitzonderlijke situatie. Er is momenteel geen enkele doorgang mogelijk”, meldt het Vlaams Verkeerscentrum aan Nieuwsblad.be.

Een vrachtwagen botste iets voor 14 uur op een andere vrachtwagen die kort daarvoor in aanrijding was gekomen met een personenwagen. De tweede aanrijdende vrachtwagen was met een wit goedje geladen dat over de hele breedte van de rijweg uitliep. Er is ook een lang wit spoor tot in Borgerhout door auto’s die langs het ongeval reden. Het goedje liep ook uit naar de oprit van de Ring in Deurne, die afgesloten is.

“De snelweg is momenteel volledig afgesloten”, meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Het verkeer richting Gent staat intussen al volledig stil tot aan Kleine Bareel. Een hoogst uitzonderlijke situatie die wellicht nog uren zal duren”, klinkt het. “Ook langs de andere kant van de snelweg staat er intussen een kijkfile die serieus begint aan te zwellen.”

Het goedje leek in eerste instantie op lijm, maar het gaat om calciumcarbonaat. Een product dat gebruikt wordt om papier wit te maken. De brandweer en de civiele bescherming zijn nu aan het bekijken hoe ze de weg kunnen schoonmaken. Er zijn speciale korrels onderweg en de civiele bescherming stuurt een stoommachine ter plaatse.

Het Verkeerscentrum en de Antwerpse brandweer vragen dan ook met aandrang om de eerstkomende uren weg te blijven van de Antwerpse ring. “De opruimwerken zullen heel wat tijd in beslag nemen”, aldus Bruyninckx.

Het verkeer op lange afstand moet omrijden via de A12 Bergen-op-Zoom. Wie zich op de ring rond Antwerpen bevindt, kan dan weer door de Liefkenshoektunnel die tijdelijk tolvrij is gemaakt.

