Wie Hein met Anderlecht wil zien debuteren, moet zich reppen

Wie het debuut van Hein Vanhaezebrouck op de bank bij Anderlecht nog live wil meemaken, zal zich moeten reppen. Voor de wedstrijd van vrijdagavond op KV Mechelen zijn nog maar 200 plaatsen beschikbaar. Voor het tweede seizoen op rij stevent Malinwa af op een vol huis tegen de landskampioen.

Aan sfeer zal het zeker niet ontbreken in een bomvol AFAS Stadion. De knappe 3-2 thuisoverwinning van eind vorig seizoen tegen Anderlecht ligt bij de Mechelse fans nog vers in het geheugen. Met 16.700 toeschouwers was het vernieuwde stadion van KV toen voor de eerste keer uitverkocht. Morgenavond lijkt dat opnieuw het geval te zullen zijn. De club maakte zonet bekend dat er nog maar een kleine 200 tickets beschikbaar zijn.

Voor Tim Matthys wordt het duel tegen Anderlecht zijn 100e competitiematch voor KV Mechelen. Vorig seizoen was Matthys nog de grote held tegen Anderlecht door als invaller vijf minuten voor tijd de winning goal in de kruising te knallen. De Griekse aanvaller Dimitris Kolovos, een van de smaakmakers van vorig seizoen, werd na zeven maanden blessureleed voor het eerst weer opgenomen in de selectie van Yannick Ferrera. Kolovos scheurde in maart zijn kruisbanden en maakt tegen Anderlecht mogelijk zijn wederoptreden. Kind van de rekening in de selectie van KV is Stefan Drazic. De Serviër begon aan het seizoen als eerste spits maar krijgt met Pedersen, Bandé, Ganvoula en nu ook Kolovos af te rekenen met stevig wat concurrentie.