Het debuut van Vanhaezebrouck bij Anderlecht: “Goed voetbal? Eerst drie punten meepakken uit Mechelen”

Hein Vanhaezebrouck wil vrijdagavond op het veld van KV Mechelen zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Anderlecht winnen. “Als dat gepaard gaat met goed voetbal, des te beter. Maar we willen vooral de drie punten meepakken uit Mechelen”, zei hij donderdagmiddag tijdens zijn persbabbel in het oefencomplex van Neerpede.

Interlandbreak

Vanhaezebrouck moest zijn eerste trainingen door de interlandbreak gedwongen afwerken zonder internationals, maar daar wilde de nieuwbakken Anderlecht-coach zit niet achter verschuilen: “Ik heb al mijn spelers nu twee dagen gezien, we waren vandaag toch alweer met 19 à 20 spelers. Dat is natuurlijk kort, maar ik moet niet klagen: als er veel internationals zijn, wil dat zeggen dat ik veel goede spelers tot mijn beschikking heb. Wie bij Anderlecht speelt, is sowieso al een goede voetballer. Dan weet je al hoe voetbal gespeeld moet worden. Het feit dat ik met een kleine groep begon heeft ook voordelen: de integratie verliep zo makkelijker.”

Maar het zal toch enige tijd kosten om zijn systeem erin te slijpen? “Dat klopt: als ik zes trainingen had gehad, had dat al een groot verschil gemaakt. Maar het is ook een kwestie van evolueren: we gaan niet alles in één keer veranderen. Of ik de interlands van mijn spelers heb bekeken? Neen, al heb ik me wel op de hoogte laten houden van wie speelde. Maar ik ken mijn spelers al. Voor mij is het belangrijker wat ze hier tonen, dan bij hun nationale ploegen. Of ik dan wel een plan heb voor de wedstrijd op Mechelen? Bij mij is er altijd een plan! (lacht) Ik ga maximaal gebruikmaken van de tijd die me gegund is om mijn ploeg voor te bereiden op deze wedstrijd.”

Vanhaezebrouck zag de afgelopen dagen veel internationals terugkeren van bij hun nationale ploeg Foto: Photo News

Fysieke paraatheid

Vanhaezebrouck schrok bij zijn aantreden ferm over de fysieke paraatheid van zijn kern, maar op de persconferentie nuanceerde hij dat probleem: “Ik heb dat ook gelezen, maar ik schrik niet zo snel. Bij elke club heb je wel spelers die topfit zijn, en anderen bij wie er ruimte voor verbetering is. Het conditionele aspect vraagt ook tijd, dat verander je niet op één dag. Zeker omdat we zoveel wedstrijden moeten afwerken. Maar we werken eraan, en de spelers zijn bereid om daarin mee te gaan. Of we nu veel meer trainen? Niet echt. Langer, maar niet vaker.”

Met Karim Belhocine en Gino Caen heeft Vanhaezebrouck slechts twee nieuwe assistenten, terwijl er met David Sesa, Thomas Binggeli en Thomas Frutos wel drie Neerpede verlieten. Heeft Hein nu geen te kleine staf? “Het klopt dat ik ‘maar’ twee adjuncten heb, maar jullie zien niet wat er hier nog allemaal rondloopt: dat is dubbel zoveel volk als bij AA Gent. Die moet ik toch ook laten werken?” Ziet Vanhaezebrouck nog verschillen met Gent? “Het oefencomplex daar is nieuwer. Hoe lang staat dit hier al, tien jaar? (Perschef David Steegen: “Zes jaar.”) Allez dan… Sommige dingen zijn daar beter, maar dat is omgekeerd ook het geval. Ik ben ook iets langer onderweg: de files, dat is wel een verschil.”

“KV Mechelen is al serieuze uitdaging”

En óp het veld, welk verschil hoopt Hein daar dan te maken? “Het plezier was niet verdwenen bij deze ploeg”, ontkracht Vanhaezebrouck het beeld dat bestond van een verkrampt Anderlecht onder René Weiler. “Naar ik hoor deden ze toen ook veel partijvormen op training, dat was niet het probleem. Maar ik wil vooruit spelen: de bal hebben is leuker dan georganiseerd terug te lopen.”

Wat wil hij daarvan al terugzien in Mechelen? “Ik wil vooral winnen, dat is het belangrijkste. Als dat met goed voetbal gepaard gaat, zal ik zeer tevreden zijn. Maar vergis jullie niet: Mechelen is op zich al een serieuze uitdaging, Anderlecht heeft daar vorig jaar ook verloren. Maar we gaan er - met respect voor de thuisploeg - alles aan doen om de drie punten te pakken. Ik kijk ernaar uit om mijn ploeg in dat kader te zien spelen: een leuk stadion, met 17.000 fantastische fans. Al gaan die hun ploeg natuurlijk vooruit schreeuwen, dus dat belooft. Ik hoop kerels te zien die hun verantwoordelijkheid nemen en hun kwaliteit tonen. Dat het hele land naar mij kijkt? (blaast). Dat is al vaker het geval geweest, he. Ik hoop vooral dat ze naar het voetbal kijken. Want als we winnen, zal dat de verdienste van mijn spelers zijn, niet die van mij: ik ben hier nog maar een paar dagen.”

Training Anderlecht. Voorzitter en manager kijken toe hoe Hein Vanhaezebrouck doceert. @VTMStadion @VTMNIEUWS pic.twitter.com/OGISaCfzUf — Peter Morren (@petermorren21) 12 oktober 2017

Blessures

Over het systeem waarin Anderlecht zal aantreden, wou Vanhaezebrouck niet uitweiden: “Of ik nu al met een driemansverdediging zal spelen? Dat ga ik niet met jullie delen.” Dat hij door personeelsgebrek gedwongen kan worden om met drie verdedigers te spelen, wilde Hein ook niet geweten hebben: “Ik heb genoeg spelers: Josue Sa is terug fit, er zijn Deschacht, Kara, Appiah, Obradovic. Uros Spajic? Neen, die ondervindt nog hinder (aan de voetblessure die hij opliep tegen Celtic, nvdr.). Uros heeft een enorme drive, hij wil vroeger terug zijn dan mogelijk is, maar ook hij kan niet ingaan tegen de wetten van de natuur.” Ook Emmanuel Sowah is nog buiten strijd, Massimo Bruno werkte na ziekte alweer twee trainingen af.

En dan is er het probleem-Najar: de Hondurees sukkelt al lang met een hamstringblessure, maakte kortstondig zijn comeback tegen Bayern maar viel toen meteen weer uit: “Andy kan een sleutelspeler zijn, hij heeft grote kwaliteiten. Maar het is jammer dat hij te snel uit blessure is teruggekeerd. Zijn fitheid is een kwestie van tijd: we mogen niets overhaasten. Als hij dit jaar nog terugkeert, zal het voor december zijn, zeker niet vroeger. Hij kan voorlopig niets explosiefs doen, maar hij kan wel nog altijd aan zijn conditie werken.”

Foto: Photo News

“Dan heb ik liever dat ze mij uitfluiten”

Sommige spelers kampen ook met een gebrek aan vertrouwen. Hoe staat het bijvoorbeeld met Sven Kums, die Vanhaezebrouck natuurlijk goed kent van bij Gent? “Sven is nu niet meer dezelfde speler, he. Hij heeft in Italië gezeten, hij spreekt nu Italiaans. (grijns) Maar het klopt dat hij niet zoveel wedstrijden heeft gespeeld sinds zijn vertrek bij Gent. En Sven is een speler als alle andere: dan verlies je ritme. Hij moet dat gevoel terugvinden, maar finaal komt dat goed, daar ben ik van overtuigd.”

En Sofiane Hanni, die wordt geviseerd door het Anderlecht-publiek? “Ik heb daar gisteren ook met de supporters over gesproken. Eén speler uitfluiten, dat heb ik niet graag. Voor mijn komst bij Gent werden bijvoorbeeld Rafinha en Neto ook vaak uitgefloten, maar na verloop van tijd schreeuwden alle fans om hun snelle terugkeer. Dan heb ik liever dat ze mij uitfluiten… (haalt de schouders op) Maar goed, als de resultaten komen, zullen ze niet meer fluiten.”