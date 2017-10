“Zwarte dood” heeft eiland dan toch verlaten: man brengt ziekte binnen op populaire toeristische archipel

Sinds eind augustus is er een epidemie van de pest aan de gang in het Afrikaanse land Madagascar. Intussen werden al meer dan 45 doden geteld. Omdat de uitbraak op een eiland plaatsheeft, wordt het risico op een internationale uitbraak door de Wereldgezondheidsorganisatie klein ingeschat. Toch heeft de ziekte het eiland intussen kunnen verlaten. Een vakantieganger die naar Madagascar gereisd was en van daaruit naar de noordelijker gelegen Seychellen trok, is de voorbije dagen ziek geworden. Dokters hebben intussen vastgesteld dat de man besmet is met de longpest. Dat meldt Jude Gideon, een topambtenaar van het ministerie van Gezondheid.

De 33-jarige man, die 6 oktober via Air Seychelles van Madagascar naar Mahe, een eiland van de Seychellen, vloog, werd in quarantaine geplaatst. Medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid volgen intussen de situatie nauwgezet op. De 258 mensen die op hetzelfde vliegtuig zaten als de man in kwestie, zowel passagiers als vliegpersoneel, worden gemonitord en hebben profylactische antibiotica gekregen. Ook de gezondheidstoestand van zijn familie wordt opgevolgd, net als mensen van het gezondheidscentrum waar de man naartoe ging toen hij zich ziek begon te voelen. De vrouw en dochter van de besmette man vertonen voorlopig enkel zwakke symptomen van de plaag.

LEES OOK. Publieke evenementen verboden, scholen gesloten: eiland in paniek over zware uitbraak van epidemie “zwarte dood”

Maatregelen

De overheid van de Seychellen, een bij toeristen populaire archipel, heeft intussen meerdere maatregelen genomen om een uitbraak van de plaag op hun eilanden te verhinderen. Iedereen die vanuit Madagascar het grondgebied van de Seychellen wil betreden, wordt meteen naar het isolatiecentrum van Perseverance gestuurd. Bovendien zullen enkel burgers van de Seychellen zelf worden toegelaten. Buitenlanders die naar de Seychellen komen vanuit Madagascar mogen het land niet betreden.

Foto: AFP

Isolatie op zee

Cruiseschepen die een bezoek hebben gebracht aan Madagascar worden geadviseerd om minstens 7 dagen, de incubatietijd van de plaag, op zee te blijven vooraleer ze aan land komen aan de Seychellen. Als dit minder dan 7 dagen is, zullen alle passagiers en crewleden onder bewaking worden geplaats tot de incubatietijd erop zit. Ook cargoschepen worden gemonitord. Die schepen worden in isolatie geplaatst als blijkt dat het schip van Madagascar komt en er mensen aan boord zijn die ziektesymptomen vertonen.

Air Seychelles heeft intussen alle vluchten van en naar Madagascar opgeschort.

Dubbele uitbraak

Madagascar krijgt wel vaker te maken met een uitbraak van de pest. Maar het gaat daarbij meestal om de minder gevaarlijke en minder besmettelijke builenpest. De huidige uitbraak is er een van de builenpest én van de veel gevaarlijkere en meer besmettelijke longpest.

De ziekte verspreidt zich momenteel snel in het land, zo waarschuwt het ministerie van Volksgezondheid van het land. Afgelopen weekend stond de teller al op 343 geïnfecteerde mensen. Het ware aantal ligt vermoedelijk nog hoger. Er werden intussen ook al 42 doden geteld en die aantallen stijgen snel. Ter vergelijking: normaal zijn er zo’n 400 gevallen van de plaag op een heel jaar.

In de 14e eeuw doodde deze ziekte in Afrika, Europa en Azië meer dan 50 miljoen mensen. 700 jaar eerder gebeurde al iets gelijkaardig in het Byzantijnse Rijk. In de 17e eeuw kwamen in Londen dagelijks meer dan 1.000 mensen om het leven door de plaag of ‘zwarte dood’.