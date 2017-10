KV Mechelen-nieuwkomer ‘tijdelijk speelgerechtigd’ voor topper tegen Anderlecht

KV Mechelen kan vrijdagavond in de thuismatch tegen Anderlecht voor het eerst een beroep doen op zomeraanwinst Ivan Tomecak. De Belgische voetbalbond stond de Kroatische rechtsachter in afwachting van een definitieve uitspraak van de Wereldvoetbalbond FIFA een tijdelijke aansluiting toe, zo bevestigde de KBVB donderdag.

Daarmee gaat de KBVB in op een verzoekschrift van de voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Die had de voetbalbond op straffe van een dwangsom van 20.000 euro per dag woensdag verplicht om de 27-jarige Tomecak speelgerechtigd te verklaren.

Bij de FIFA loopt nog een procedure omtrent de toekenning van een internationaal transfercertificaat voor de Kroaat. Daarom keurde de KBVB een tijdelijke aansluiting toe. “Tomecak mag wat ons betreft vanaf vrijdag spelen”, zei woordvoerder Pierre Cornez.

Tomecak ontbond zijn contract bij Al-Nassr uit Saoedi-Arabië en tekende in Mechelen, maar de Saoedische bond gaf geen toestemming voor de transfer.