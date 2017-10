Dit is het Beste Café van Vlaams-Brabant

Rotselaar - De grote cafétest loopt op zijn einde en vrijdag maken we de winnaar van het Beste Café van Vlaanderen 2017 bekend. In aanloop naar die bekendmaking zullen we ook elke dag één van de provinciewinnaars delen met een video van het jurybezoek. In de provincie Vlaams-Brabant viel Café QV uit Wezemaal in de prijzen als provinciewinnaar.

Of Café QV ook het Beste Café van Vlaanderen zal worden, dat maken we vrijdag pas bekend. Maar ze hebben in elk geval flink geluisterd naar de tips van jurylid Jane Vermeiren over hoe je een perfecte pint tapt. “De manier van tappen was echt perfect. Ze hebben hun glazen perfect afgespoeld, daarna een bierkaartje gelegd met het logo naar mij toe. Ik denk dat ik hier heel weinig op aan te merken heb”, vertelt Jane.

Waarom de klanten zo fan zijn van Café QV? “Ik denk om de goede service die we geven, we zijn altijd vriendelijk. Soms een beetje zot. Ik verkleed mij al eens graag. Als er iemand jarig is bijvoorbeeld, ben ik een taart.”

