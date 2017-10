Heerlijk nazomerweer duurt ook volgende week nog verder

Hoewel de bladeren al beginnen te verkleuren en de natuur zich al voorbereid voor de herfst: het weer is nog klaar voor een mooie nazomer. De temperaturen blijven heel dit weekend en ook in de loop van volgende week stralen rond de 20 graden. Dat meldt het KMI. Een perfect weertje voor een mooie herfstwandeling dus.

Donderdagavond blijft het droog, maar tijdens de nacht neemt de bewolking toe en is er in het zuidoosten van België motregen mogelijk. De minima liggen tussen 9 en 13 graden, zo verwacht het KMI.

Vrijdag is het droog met eerst mooie opklaringen, maar in de namiddag komt er meer bewolking. De maxima liggen tussen 15 en 18 graden in de Ardennen en tussen 19 en 21 graden in Laag-België. Vanaf vrijdagavond trekt de hemel overal open, al kunnen in de Ardense valleien nog nevel en mist gevormd worden. De minima liggen tussen 8 en 13 graden.

Tijdens het weekend wordt het warm met veel zon. Zaterdag begint op de meeste plaatsen nog grijs, maar al snel breekt de zon door en kunnen we genieten van aangenaam nazomerweer. De maxima stijgen tot 17 à 18 graden in de Ardennen, 19 graden aan de kust en 21 of 22 graden in het binnenland. Ook zondag en maandag wordt het overwegend zonnig en relatief warm voor de tijd van het jaar. Het kwik klimt tot 22 à 23 graden.

Dinsdag wordt er opnieuw meer bewolking verwacht. Naarmate de dag vordert neemt vanuit het westen de kans op neerslag toe. De maxima liggen tussen 15 en 18 graden. Woensdag en donderdag wordt het vaak bewolkt met af en toe wat lichte regen of een bui, vooral op donderdag. Het blijft wel zacht met maxima tot 19 of 20 graden in het centrum van het land.