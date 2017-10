Valt ‘Fifty Shades’-actrice voor deze achttien jaar oudere acteur?

Als we de geruchten mogen geloven, dan bloeit er iets moois tussen ‘Fifty Shades’-actrice Dakota Johnson (28) en Jon Hamm (46). De acteur raakte bij het grote publiek bekend als Don Draper, zijn getroebleerde personage in ‘Mad Men’.

Page Six, het showbizzgedeelte van The New York Post, schrijft dat Dakota Johnson en Jon Hamm het wel heel goed met elkaar kunnen vinden. Meer nog: de collega-acteurs zouden al een tijdje een romance hebben. Ze werden in april reeds samen gezien op het feest van Elton John in Los Angeles, naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag.

Foto: Photo News

Afgelopen donderdag zijn Johnson en Hamm gezien in New York, toen ze een hapje gingen eten in het Kingside restaurant. Volgens ooggetuigen “genoten de twee erg van elkaars gezelschap”, staat er te lezen. Geen van beide sterren heeft bekendgemaakt dat ze een koppel vormen, dus of de geruchten kloppen is niet zeker.

Jon Hamm heeft een huwelijk van achttien jaar achter de rug met actrice Jennifer Westfeld, maar de scheidden in 2015. Dakota Johnson gaat sinds 2016 als single door het leven na een relatie van twee jaar met de Britse zanger Matthew Hitt.