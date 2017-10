Excuus van “genetische achterstand” helpt niet: Schotland ontslaat bondscoach Strachan

Gordon Strachan (60) staat niet langer aan het hoofd van de Schotse nationale elf. Na het mislopen van het WK in Rusland is de samenwerking beëindigd, zo laat de Schotse voetbalbond (SFA) donderdag weten. De coach haalde de na de uitschakeling met “de genetische achterstand van de Schotten” een opmerkelijk excuus aan maar dat hielp hem dus niet (meer).

Strachan werd in 2013 bondscoach van zijn land. Hij greep met het team naast kwalificatie voor het WK 2014, het EK 2016 en nu dus ook het WK 2018. Omdat de Schotten afgelopen zondag niet verder kwamen dan een 2-2 draw in Slovenië, werden ze pas derde in hun groep. Engeland pakte de eerste plaats in poule F en het daaraan verbonden WK-ticket. Slovenië eindigde dankzij een beter doelpuntensaldo als tweede en mag de barrages afwerken.

“Na bijna vijf jaar vindt het bestuur de tijd rijp om een nieuwe richting in te slaan ter voorbereiding van de voorronde van het EK 2020 en de UEFA Nations League”, zegt SFA-topman Stewart Regan.

“Genetisch gezien lopen we achter”

Na de wedstrijd had Strachan nog een opvallende verklaring voor het Schotse falen: “Genetisch gezien lopen we achter.” Op een ernstige toon suggereerde hij “grote Schotse mannen en vrouwen bij elkaar te brengen en te kijken wat er dan kan gebeuren”.

De laatste Schotse kwalificatie voor een WK dateerde al van 1998 en ook volgend jaar in Rusland zullen de fanatieke blauwhemden en hun supporters moeten thuisblijven. De Schotten eindigden in groep F derde na grote rivaal Engeland en met evenveel punten als Slovakije. De Slovaken hadden echter een beter doelsaldo.

“Niemand kan me wijsmaken dat zij (Slovenië, nvdr) technisch beter waren”, stak Strachan fors van wal. “Maar in fysiek opzicht hadden we een probleem. We moesten daardoor voor iedere bal harder werken. De jongens hebben alles gegeven, maar het was helaas net niet genoeg.”

“In deze campagne waren we na Spanje het land met de kleinste spelers”, vervolgde Strachan, die overigens zelf einde contract is. “Genetisch gezien liggen we achter. Ook met het team van zondag konden we niet op tegen de kracht en lengte bij spelhervattingen. We kunnen misschien lange mannen en vrouwen bij elkaar brengen en dan kijken wat er mogelijk is... Het is namelijk een ernstig probleem voor ons.”

De 60-jarige Strachan, als speler succesvol met Aberdeen, Manchester United en Leeds, is sinds 2013 bondscoach van Schotland. Voordien was hij actief bij Coventry City, Southampton, Celtic en Middlesbrough.