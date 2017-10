Bye bye Camp Nou? FC Barcelona heeft ingenieus plan om een bom geld te verdienen

Vanaf volgend seizoen zullen er renovatiewerken plaatsvinden in Barcelona. Meer bepaald aan het Camp Nou, het stadion van de grootste club van Catalonië. Die werken zullen de Blaugrana heel wat centen kosten (zo’n 550 miljoen euro) maar de club wil er ook meteen goud uitslaan.

Het mythische van FC Barcelona krijgt onder andere een nieuw dak, extra vip-faciliteiten en grote videoschermen. Zo’n vier jaar later, aan het einde van het seizoen 2021/2022, moeten de werken afgerond zijn. Intussen blijft de topclub wel gewoon zijn thuiswedstrijden afwerken in Camp Nou.

Hoewel dat laatste niet volledig klopt. Barcelona is namelijk op zoek naar verschillende miljoenen en wil een nieuwe sponsordeal afsluiten. Om potentiële geïnteresseerden (en hun geld) richting Catalonië te lokken, is Barça bereid zijn stadionnaam te verkopen. In het voorjaar van 2018 moet bekend zijn hoe het Camp Nou voortaan zal gaan noemen, zo meldt Sport.

De som die Barcelona hiermee zou willen binnenhalen schommelt rond de 200 miljoen euro. De club zou ook al in gesprek zijn met enkele grote bedrijven.