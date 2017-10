Met Margaux en Bram kwam Jani terecht bij een koppel waar zij de broek droeg en hij de legging. Bram ging met Jani een kostuum kopen en is er erg enthousiast over, maar Margaux is minder gelukkig. “Ik blijf het raar vinden”, is het enige wat ze kan zeggen over haar nieuwe look. “Ik heb mijn best gedaan en ik vind dat ze er prachtig uitziet”, zegt Jani. Gelukkig vindt Bram dat ook.