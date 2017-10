Boonen staat dicht bij functie binnen Quick Step Floors en stelt boek voor: “Die mannen hebben geen enkele reden om goed te praten over mij”

Tom Boonen stelde donderdag in de gebouwen van VTM het nieuwe boek “Jaren van Bewondering” voor. Samen met VTM-journalist Merijn Casteleyn werden een aantal ex-collega’s van de wielrennen geïnterviewd, met commentaar van Boonen zelf. In de marge liet Tornado Tom weten dat hij dicht bij een overeenkomst met Quick Step Floors staat voor een functie binnen het team.

Verdere details werden niet meegedeeld. De Kempenaar liet ook weten te genieten van zijn nieuwe leven maar dat zijn agenda nog steeds overvol zat. “Ik probeer twee keer in de week een voormiddag vrij te houden om te fietsen, maar dat lukt me niet altijd. Nu lonkt de toekomst. Ik ben in vergevorderde onderhandelingen met de ploeg om voor hen iets te gaan doen. We zien wel hoe dat uitdraait.”

“Tevreden over het boek”

Casteleyn stelde het wielerboek dat tot stand kwam in samenwerking met Boonen donderdag voor in Brasserie M, Medialaan 1 in Vilvoorde. De wielerjournalist vroeg aan vijftig (ex-)topcoureurs om Boonen te typeren, als mens en wielrenner. En aan Boonen vroeg hij dan weer om zijn mening te geven over die vroegere collega’s.

“Ik wilde niet zomaar een boek brengen met renners die aan het woord kwamen over Boonen”, aldus de VTM-journalist, “maar wilde graag dat ook Tom zijn zegje had. In oktober vorig jaar groeide het idee om iets te doen met concurrenten van Boonen naar aanleiding van zijn afscheid van de wielersport. Toen ik 20 mensen aan het woord had gelaten, voor een reportage op VTM, was het Tom zelf die met het idee op de proppen kwam om daar een boek van te maken. Zo kwam ik tot 50 personen, die met of tegen Tom hebben gekoerst, en telkens gaf Tom ook zijn visie over wat ze te vertellen hadden.”

Casteleyn nam de interviews niet alleen op, hij bracht ze ook in beeld. “Als je gewoon met een dictafoon interviews afneemt heb je geen beeld, zie je de gelaatsuitdrukkingen niet van de persoon die aan het woord komt. Met een camera heb je meer inzicht in die emoties die ook bij een verhaal te pas komt.” “Dat was zeker een meerwaarde”, voegt Boonen er aan toe. “Als je die mannen ziet, dan ga je zelf ook gemakkelijker naar dat moment in de tijd en dan levert dat leukere verhalen op. Ik ben echt tevreden over het boek. Die mannen hebben eigenlijk geen enkele reden om nog goed te praten over mij, mijn carrière zit erop en het raakt me wel hoe ze hun verhaal doen, met welk respect ze spreken. Wielrennen is een harde sport, maar toch blijft er, ook na je carrière, toch nog een band, een vorm van respect.”

Anekdotes

Het boek brengt veel anekdotes en achtergrondverhalen, zoals een deel met Nick Nuyens over het WK in Madrid waar Boonen wereldkampioen werd, de tweede Belgische titel van Tom Boonen, met een passage met Kevin Hulsmans of over het WK-feestje na de bronzen medaille in Qatar met Oliver Naesen en Iljo Keisse.

Boonen zelf heeft het nog altijd druk na zijn wielerpensioen. “Druk en niet druk”, zegt hij. “Ik heb wel meer vrije tijd en het leven is anders, maar de dagen zijn nog altijd goed gevuld. Na mijn carrière wilde ik minstens een half jaar niet te veel ‘moeten’, mijn zin doen en dat heb ik ook gedaan. In die zaken heb ik de voorbije maanden wat meer energie gestoken en dat heeft me deugd gedaan en tot het einde van dit jaar zal dat nog wel zo zijn gangetje gaan. Al is het wel druk”, geeft hij toe.