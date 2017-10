In Schotland schrokken ze zich even een hoedje: “Tweedeklasser overweegt contract voor Kompany”

Het was even schrikken voor de lezers van The Scottish Sun toen ze lazen dat de Schotse tweedeklasser Dundee United interesse heeft in “Kompany”. Het gaat echter niet om Vincent Kompany maar om diens broer François Kompany.

De 28-jarige verdediger is sinds deze week op proef bij de tweedeklasser, die hoopt opnieuw te kunnen promoveren naar de Schotse Premier League. Kompany speelde ondertussen al twee wedstrijden voor de club, waaronder eentje in de Development League tegen Hearts.

“Hij speelt als linkse centrale verdediger en is fysiek sterk”, zegt coach Ray McKinnon. “Zijn techniek is meer behoorlijk goed voor een speler van zijn lengte. Hij is eigenlijk een beetje zoals zijn broer en heeft indruk gemaakt met zijn aanpak. We zullen hem binnenkort laten terugkeren naar huis maar gaan daarna een evaluatie maken.”

Kompany speelde tot eind vorig seizoen bij Roeselare maar zit nu zonder club. Hij was eerder aan de slag bij onder andere Eendracht Aalst en Sint-Niklaas. Dundee United staat na acht wedstrijden tweede in de Schotse Championship met 17 punten. De club is bezig aan seizoen nummer twee in de tweedeklasse nadat het in 2016 zakte uit de Premier League.