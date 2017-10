GERUCHTEN. Messi krijgt gigantische bonus, Real is eisen Ronaldo beu en Carrasco wordt dure vogel

Het voetbalseizoen mag dan in volle gang zijn, de geruchtenmolen neemt nooit een te lange pauze. Zo wil Barcelona Lionel Messi overtuigen om een nieuw contract te tekenen door hem een serieuze bonus aan te bieden, wil Real Madrid Cristiano Ronaldo van de hand doen en staat Yannick Carrasco dicht bij een nieuw contract bij Atlético.

Het gerucht hangt al een tijdje in de lucht maar tot op heden heeft Lionel Messi nog steeds geen nieuw contract getekend bij Barcelona. Er zou er eentje klaarliggen tot 2021, maar voorlopig is het wachten op de aankondiging. Als die er komt, natuurlijk. Manchester City zou bereid zijn 400 miljoen euro op tafel te leggen voor de Argentijn, maar Barça wil een vertrek van Messi absoluut vermijden. Volgens The Daily Mail zouden ze hun superster daarom een tekenbonus van liefst 90 miljoen willen aanbieden. Ongetwijfeld goed voor het record van duurste handtekening ooit...

Ondertussen speurt Barcelona de transfermarkt af op zoek naar versterkingen. Afgelopen zomer stonden ze dicht bij een transfer voor Philippe Coutinho maar Liverpool weigerde de Braziliaan te verkopen. De Blaugrana gaan volgens Mundo Deportivo in januari echter opnieuw hun kans wagen en deze keer zouden de Reds Coutinho willen verkopen. Zij het enkel voor 110 miljoen.

De kans dat Mesut Özil naar Barcelona trekt, wordt steeds kleiner. In The Independent zegt de manager van de Duitse spelmaker dat de onderhandelingen over een nieuw contract met Arsenal “op een positieve manier” verlopen. The Sun meldt dan weer dat geen enkele club wil voldoen aan de looneisen van Özil. Die zou namelijk zo’n 370.000 euro per week willen verdienen.

Foto: Photo News

Mourinho gaat poen scheppen

Bij Manchester United lijken ze ervan overtuigd dat José Mourinho de man is om de club de toekomst in te leiden als trainer. Volgens The Sun staat de Portugees namelijk dicht bij een nieuw contract in Engeland. Eentje van vijf jaar met een waarde van 65 miljoen. Goed voor een jaarsalaris van 13 miljoen voor Mourinho, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij de Red Devils.

Wat met Anthony Martial? De Fransman werd afgelopen zomer al gelinkt aan een vertrek bij Man United maar doet het dit seizoen uitstekend als invaller. Volgens Manchester Evening News heeft Martial er “alle vertrouwen” in dat hij zal slagen op Old Trafford. Toch wordt hij gelinkt aan Arsenal, als vervanger van Alexis Sanchez, en nu ook Barcelona. Volgens Diario Gol willen de Blaugrana Ivan Rakitic in ruil richting Engeland sturen.

The Daily Star meldt dan weer dat Tottenham-verdediger Danny Rose een transfer naar Old Trafford wel ziet zitten. Aan het einde van het seizoen wil hij de overstap maken, voor 50 miljoen als het kan. Ook Chelsea heeft interesse. Ondertussen weet El Confidencial dat Real Madrid Gareth Bale wil verkopen voor de ronde som van 100 miljoen. De ster van Wales wordt al lang gelinkt aan Man United en voorzitter Florentino Perez zou Bale nu toch willen verkopen.

Foto: REUTERS

Real is wild van Kane

Over Real Madrid gesproken. Diario Gol meldt dat de Koninklijke wel heel veel overheeft om Harry Kane naar Spanje te halen. Ze zouden bereid zijn om een van Gareth Bale, Luka Modric en Karim Benzema in ruil naar Tottenham te sturen voor de Engelse goalgetter. Kane deed dit seizoen al elf keer de netten trillen voor de Spurs en dat in slechts negen wedstrijden.

De Spaanse kampioen zou daarnaast serieus nadenken over een verkoop van niemand minder dan Cristiano Ronaldo. De Portugees zou volgens dezelfde bron opnieuw een loonsverhoging gevraagd hebben en dat is Real Madrid beu. Als de kans zich voordoet, zou de Koninklijke geen “nee” meer zeggen tegen een vertrek van Ronaldo. De naam van Man United klinkt hier luid.

Die andere club uit Madrid, Atlético, werkt volgens AS dan weer aan contractverlengingen. Thomas Partey én Yannick Carrasco zouden dicht bij een nieuwe overeenkomst staan met de club van coach Diego Simeone. Onze landgenoot zou opslag krijgen en er zou ook een nieuw afkoopclausule in zijn nieuw contract komen. Eentje van liefst 100 miljoen.

Foto: Photo News

Juventus wil uithalen

In Italië blijft men Sergej Milinkovic-Savic linken aan Juventus. De Turijnse sportkrant Tuttosport claimt opnieuw dat de Oude Dame volgende zomer zwaar wil uithalen voor de ex-speler van Racing Genk. Lazio zou 80 miljoen willen voor de bonkige middenvelder. De Italiaanse kampioen zou daarnaast zijn oog hebben laten vallen op Olivier Giroud. De Fransman kon vorige zomer naar Everton maar wilde vechten voor zijn plek bij Arsenal. Al slaat dat voorlopig tegen, aldus Calciomercato.

Arsenal zelf heeft serieuze interesse in PSV-winger Hirving Lozano. De Gunners hebben hoofdscout Steve Rowley de opdracht gegeven om de 20-jarige Mexicaan in de gaten te houden bij de Nederlandse topclub. Die haalde Lozano pas afgelopen zomer in huis nadat die ook gelinkt werd aan Man City.

Tot slot: Chelsea. PSG zou volgens Le Parisien middenvelder N’Golo Kanté aangeduid hebben als hun grootste prioriteit voor volgende zomer. De Fransman is pas bezig aan zijn tweede seizoen in Londen maar sportief directeur Antero Henrique is ervan overtuigd dat hij Kanté naar Parijs kan halen. The Sun meldt dan weer dat de Blues al naar een vervanger uitkijken voor Thibaut Courtois, mocht die de stal verlaten. Doelwit nummer één is Atlético-sluitstuk Jan Oblak.