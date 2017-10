Hollywood davert op zijn grondvesten door seksschandaal, maar Weinsteins reputatie was gekend… en er werd nog mee gelachen ook

In Hollywood en ver daarbuiten is geschokt gereageerd op het seksschandaal rond de invloedrijke producent Harvey Weinstein. Tientallen actrices, zangeressen en modellen hebben bekend dat zij seksueel geïntimideerd werden door de topproducer. Maar kwamen die onthullingen wel als een verrassing? Uit verschillende grappen en opmerkingen van beroemdheden uit het verleden blijkt namelijk dat het grensoverschrijdend gedrag van Weinstein een publiek geheim was in het wereldje. En er werd nog mee gelachen ook.

De New York Times onthulde vorige week dat de 65-jarige Harvey Weinstein, die geldt als één van de meest invloedrijke personen in Hollywood, een schikking had getroffen met acht actrices die hem van aanranding beschuldigden. Vervolgens ging de bal aan het rollen en kwamen tientallen andere vrouwen naar voren die eenzelfde verhaal hadden, onder wie Angelina Jolie, Cara Delevigne, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd en Rose McGowan.

Hollywood en de rest van de wereld reageerde vol afgrijzen op de onthullingen, waarvan de gebeurtenissen soms al dertig jaar geleden plaatsvonden. Er duiken echter steeds meer video’s van grappen en verwijzingen uit het verleden op, die erop wijzen dat de reputatie van Weinstein bekend was in de filmhoofdstad van de wereld. Extra pijnlijk is het dat er destijds smakelijk om gelachen werd.

Oscar nominaties

Zo hintte acteur en regisseur Seth MacFarlane, bekend als bedenker van de animatieserie Family Guy en regisseur van de film Ted, in 2013 op het grensoverschrijdend gedrag van Weinstein tijdens de nominaties van de Oscars. MacFarlane kondigde de vijf kanshebbers aan in de categorie ‘Beste vrouwelijke bijrol’. Nadat hij de namen voorlas, zei hij: “Gefeliciteerd, jullie hoeven in ieder geval niet meer te doen alsof jullie je aangetrokken voelen tot Harvey Weinstein.” De uitspraak kon op daverend gelach uit de zaal rekenen.

Inmiddels reageerde MacFarlane dat het allerminst als grap bedoeld was. “In 2011 vertelde mijn vriendin en collega Jessica Barth mij over een ervaring die ze had met Harvey Weinstein en zijn avances. Ze is inmiddels zo dapper geweest om het publiekelijk te delen”, schreef MacFarlane op sociale media. Met dit in gedachten kon ik de mogelijkheid niet laten liggen om tijdens de Oscarpesentatie hard uit te halen naar hem. Vergis je niet, ik zei dit uit walging en woede.”

30 Rock

De comedyserie 30 Rock, over de belevenissen achter de schermen van een fictieve show, maakte in 2012 ook melding van de praktijken van Weinstein. In de aflevering Kidnapped by Danger zegt het personage Jenna Maroney, een actrice en zangeres, dat ze best voor zichzelf durft op te komen in Hollywood. Om dit punt te benadrukken, gebruikt ze het volgende als voorbeeld: “Ik wees al drie van de vijf keer een vrijpartij met Harvey Weinstein af.” Een seizoen later refereerde hetzelfde personage nogmaals naar seks met de topproducer.

Girls

Dan is er regisseur Richard Shepard, die een onthulling deed over een bepaalde aflevering van de populaire serie Girls waar hij verantwoordelijk voor was. In de aflevering wordt aandacht besteed aan een fictieve bekende schrijver die een aantal vrouwen aanrandde. Het laatste shot werd (waarschijnlijk niet geheel toevallig) gedraaid voor het huis van Weinstein.

Final shot of @girlsHBO ep "American Bitch" (with Matthew Rhys) that I directed, also entrance to Harvey Weinstein's apartment pic.twitter.com/dwWrc1tzK0 — Richard Shepard (@SaltyShep) 7 oktober 2017

Entourage

In de tragikomische serie Entourage, over acteurs met wisselend succes in Hollywood, komen niet zozeer de seksuele wanpraktijken van Weinstein aan bod, als wel zijn opvliegend karakter. In de serie zit een personage Harvey Weingard, een filmproducent. In een bepaalde scene is te zien hoe Weingard/Weinstein een ober uitscheldt, omdat die volgens de producent het verkeerde drankje heeft gebracht. Verder dreigt hij meermaals de carrière van verschillende Hollywood-bobo’s te vernietigen.

Volgens acteur Kevin Connolly, die één van de hoofdrollen speelt in de serie, kwam hij de echte Weinstein een keer tegen. Hij gaf Connolly een boodschap mee voor de producers van Entourage: “Zeg ze dat ze dood zijn als ze mijn naam nog een keer gebruiken.” De makers van de serie vonden het verhaal zo grappig, dat ze het in een latere aflevering gebruikte.

Asia Argento

Actrice en model Asia Argento deelde op Twitter een video van een scene van haar film Scarlet Diva uit 1999. Argento is één van de drie vrouwen die Weinstein beschuldigen van verkrachting. De producer zou haar in 1997 hebben gevraagd om een massage. Vervolgens zou hij haar gedwongen hebben tot orale seks.

In de clip die de actrice deelde, wordt haar personage geconfronteerd met een producer die haar om een massage vraagt. Als het personage ermee instemt, kan ze rekenen op een rol in een film.