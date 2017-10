Ophef in Australië: voetbalheld zwaar onder vuur door "gesponsorde" viering van belangrijke WK-goals

Australië is slechts één stap verwijderd van deelname aan het WK van volgende zomer in Rusland. De Socceroos waren over twee wedstrijden te sterk voor Syrië en moeten nu enkel nog voorbij Honduras in de play-offs. Tim Cahill was, voor de zoveelste keer, de held van de natie maar ligt nu onder vuur om een wel heel opmerkelijke reden.

De ondertussen 37-jarige Cahill speelde afgelopen dinsdag zijn honderdste interland voor Australië en scoorde beide doelpunten in de 2-1 zege tegen de Syriërs. Goed voor zijn 49e en 50e internationale doelpunten. Zowel bij het eerste doelpunt in de dertiende minuut als bij zijn goal in de verlengingen vierde Cahill echter niet zoals hij dat altijd doet. Door naar de cornervlag te lopen. En dat levert hem nu veel kritiek op.

Cahill vierde zijn eerste doelpunt namelijk door zijn armen te spreiden en als een vliegtuig over het veld te lopen. Bij het tweede en winnende doelpunt maakte hij met zijn handen de letter T. Beide vieringen zouden volgens de Australische media een verwijzing zijn naar Cahills sponsordeal met TripADeal, een online reisagentschap, dat hem daarvoor bovendien zou betalen. Dat laatste is verboden Down Under.

Toen Cahill op zijn Instagram-account dan nog eens verwees naar het reisagentschap, waren de media en verschillende fans op sociale media er zeker van: de viering van hun voetbalheld werd gesponsord. Ook TripADeal plaatste wat over de heldendaden van Cahill op Instagram maar verwijderde het bericht niet veel later. De tekst las: "Did you catch Tim Cahill, our new brand ambassador, doing the TripADeal 'T' after he scored the winning goal last night? Congratulations Tim!"

Afwachten wat dat geeft. Reclame-uitingen tijdens wedstrijden zijn verboden en de FIFA is ook een onderzoek gestart naar de feiten. In 2012 kreeg de Deense aanvaller Nicklas Bendtner een boete van 90.000 euro nadat hij al te opzichtig zijn ondergoed met reclame toonde tijdens een interland.