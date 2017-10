Lange celstraf geëist voor vrouw die na 27 pogingen haar kinderen doodde

Brussel - Een 38-jarige vrouw uit Molenbeek riskeert een celstraf van 25 jaar voor het meermaals proberen haar kinderen te verstikken. Twee van de vier kinderen overleefden dat niet.

Advocaat generaal Stéphane Lempereur heeft donderdag voor de correctionele rechtbank van Brussel 25 jaar cel gevraagd voor Mahacine B. De Molenbeekse probeerde 27 keer haar kinderen te verstikken. Ze belde daarvoor iedere keer de hulpdiensten. Twee van haar kinderen, de tien maanden oude baby Romaïssae en de tweejarige Waed overleefden de mishandeling niet. Romaïssae overleed op 11 maart 2009, Waed op 12 december van datzelfde jaar. De oudste dochter, Aya, kreeg op achtjarige leeftijd een pacemaker.

Echtelijk geweld

De vrouw, die alleen erkent dat ze “een aantal keren een deken op het gezicht van de kinderen legde”, zegt dat ze zelf het slachtoffer was van mishandeling door haar echtgenoot. Die zou haar geslagen hebben. Haar kinderen laten opnemen in het ziekenhuis was een manier om haar woning, en dus de mishandeling, te ontvluchten.

Verschillende ziekenhuisopnames vonden echter plaats terwijl de vader van de kinderen zich in Marokko bevond. Hoewel het waarschijnlijk is dat de vrouw het slachtoffer was van echtelijk geweld, werden daar in het ziekenhuis nooit tekenen van gezien.

’Zeldzame ziekte die niet geïdentificeerd kan worden’

De artsen - de vrouw ging naar verschillende ziekenhuizen - legden niet meteen het verband tussen de toestand van de kinderen toen die aankwamen op spoed en moedwillige verstikking door een derde. Het is pas in 2012 dat een pediater van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, die haar zoon Mohamed moest onderzoeken, opmerkte dat de baby van enkele weken oud ademhalingsproblemen had die mogelijk opzettelijk veroorzaakt werden. Toen werd ook het verband gelegd met de dood van Romaïssae en Waed. De kinderen werden meteen weggehaald bij hun moeder en hebben sindsdien geen gezondheidsproblemen meer.

“Geen enkele getuige heeft ooit een ademhalingscrisis bij een van de kinderen meegemaakt”, zei openbaar aanklager Stéphane Lempereur. Mahacine B. blijft echter bij de bewering dat haar kinderen lijden aan een zeldzame ziekte die door de dokters niet geïdentificeerd kon worden.

“Niet idioot”

Voor Lempereur pleegde de vrouw de feiten met voorbedachten rade. “Ze is niet idioot”, zei hij. Na de dood van Romaïssae en daarna Waed ging ze gewoon verder, “zonder iets te doen om de situatie te veranderen”.

Münchhausen by proxy

Het motief voor kindermoord blijft vaag, gaf hij toe, maar dat verandert niets op strafrechtelijk vlak. Hij vroeg dan ook 25 jaar cel. Volgens experten lijdt de vrouw aan Münchhausen by proxy. Dat is een syndroom waarbij een ouder ziekte bij een kind veroorzaakt om zelf aandacht te krijgen. Mahacine B.

Uitspraak volgt op 20 november.