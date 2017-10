Deze Vlaming pompte duizenden euro’s in campagne om burgemeester van New Orleans te worden, maar ziet het als een kansloze missie

Zaterdag is het D-day voor Patrick Van Hoorebeek: dan trekt New Orleans naar de stembus om een nieuwe burgemeester aan te duiden. De uitgeweken Brusselaar investeerde liefst 13.000 dollar in zijn campagne, maar weet dat zijn winstkans onbestaande is.

Patrick (63) woont al 30 jaar in de VS. In hartje New Orleans baat hij een wijnbar uit. Zijn leuze waarmee hij de straten in trok om campagne te voeren voor zichzelf luidt ‘More Wine Less Crime’. “Ja, dat klinkt inderdaad een beetje als reclame voor mijn zaak”, zegt Van Hoorebeek. “Maar het is me echt om dat crime-gedeelte te doen. Ik heb de situatie hier in het toeristische centrum van New Orleans zien escaleren. Sommige bars in the French Quarter serveren de hele nacht drank, en dat weten de criminelen ook. Ze komen af op de toeristen en hebben het op hen gemunt. Zelf ben ik ook al overvallen in deze buurt. Politie zie je hier nauwelijks, omdat hier niet voldoende mensen wonen die kunnen stemmen.”

Van Hoorebeek wil met zijn campagne aandacht vragen voor meer veiligheid, en minder overlast. “Volgend jaar bestaat New Orleans 300 jaar, wat moeten al die toeristen denken als ze naar hier komen?”

Kansloos

In totaal dingen 18 kandidaten mee naar de burgemeesterssjerp in de Amerikaanse stad met een kleine 400.000 inwoners. Van Hoorebeek, niet aangesloten bij een politieke partij, beseft dat hij geen kans maakt om bij de verkiezingen te winnen. “Er zijn kandidaten die 1.300.000 dollar pompten in hun campagne, dat is tien keer zoveel als ikzelf. Dus neen, burgemeester word ik niet. Maar ik kan nu wel mijn naam maken, en straks de nieuwe burgemeester steunen. Op die manier kan ik binnen vier jaar misschien wel een zitje in het stadsbestuur verwerven, als verantwoordelijke voor mijn district. Nu woont de verantwoordelijke voor The French Quarter niet eens in haar district!”

Zaterdag is het woord aan de inwoners van New Orleans. Als geen enkele burgemeesterkandidaat 50 procent van de stemmen haalt, volgt een nieuwe verkiezing in november.