Onuitgezonden Carpool Karaoke laat zien hoe Chester Bennington van Linkin Park geniet van onbezorgd zingen

Enkele dagen voor de wanhoopsdaad van Chester Bennington, kroop de zanger nog samen met zijn band Linkin Park in een auto om een Carpool Karaoke uit te zingen. De beelden van die opmerkelijke en frivole tijd zijn nu online geplaatst door de overige bandleden als eerbetoon.

Omdat de zanger op 20 juli stierf, besloot Apple de aflevering niet meer online te zetten uit respect voor de familie. In samenspraak met het gezin en de naasten van Bennington postte de band de aflevering toch nog online via hun Facebookkanaal.

In deze editie van de Carpool Karaoke zat talkshowhost James Corden niet achter het stuur, maar ging het om een productie van Apple Music, die hun eigen versie van het populaire format begon op 9 augustus 2017. In plaats daarvan zit komiek Ken Jeong bij Linkin Park in de auto.

Een twintigtal minuten vol onbezorgde muziek. Enkele dagen later, op 20 juli, heeft de Amerikaanse muzikant op 41-jarige leeftijd zelfmoord gepleegd.