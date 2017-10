Man United-legende legt voor topper tegen Liverpool zware druk op schouders van Romelu Lukaku

Zaterdag trekt Manchester United naar Anfield voor de onvervalste Engelse klassieker tegen Liverpool. Bij de co-leider in de Premier League kijkt iedereen naar topscorer Romelu Lukaku. “Hij zal gedefinieerd worden door zijn prestaties in dit soort topwedstrijden”, waarschuwt clublegende Gary Neville.

Lukaku leidt momenteel alles en iedereen met zeven doelpunten in zeven Premier League-wedstrijden voor de Red Devils. Zijn club gaat dan ook samen met stadsgenoot Man City aan kop met 19 punten. Lukaku kwam echter naar Manchester met de vermeende reputatie dat hij niet makkelijk scoort in topwedstrijden. En het is daar dat Neville de Rode Duivel verandering in wil zien brengen op Anfield.

“Lukaku is briljant begonnen en heeft er alles aan gedaan om die gelijke spelen voor eigen publiek om te zetten in overwinningen”, stelt de ex-verdediger van Man United bij Sky Sports. “Maar deze topwedstrijden zijn een echte test voor hem. Toen hij tegen Liverpool kwam spelen met Everton, was het nooit goed. Dit is de volgende stap voor hem.”

“Op Anfield voetballen is moeilijk en hij zal niet veel ballen aangeleverd krijgen. Het is nu aan hem om te tonen dat hij de killer mentaliteit heeft om ook topwedstrijden te winnen van United. Lukaku zal ook gedefinieerd worden door zijn prestaties in dit soort matchen. Dat is nu eenmaal als je een spits van wereldklasse bent en voor een team met titelambities speelt”, aldus Neville.