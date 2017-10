We dachten toch allemaal dat België goed scoorde op gelijkheid tussen jongens en meisjes? We hadden het verkeerd, kijk maar eens goed rond op het volgende familiefeest

Gelijke kansen voor jongens en meisjes, in ­België valt dat wel mee ­zeker? Dat denken we toch. Een nieuwe enquête van Plan International België laat echter weinig twijfel bestaan dat we in ons land veel slechter scoren dan we aannamen. “Discriminatie van meisjes is in België nog steeds een realiteit.” En het zit in kleine, dagelijkse dingen.