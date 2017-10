Hoe slechte timing deze Duitse topclub 175 miljoen euro kostte

Het kan verkeren in de voetbalwereld. Tot de winter van 2016 hadden niet zo heel veel mensen gehoord van Kylian Mbappé. Een jaar later vormt hij een koningskoppel met Neymar en wordt hij binnenkort de op één na duurste speler ooit. En te zeggen dat hij op het punt stond Monaco al veel eerder te verlaten...

“Enkel de handtekening ontbrak”. Met die onthulling over Mbappé zorgde sportief directeur bij RB Leipzig Ralf Rangnick voor een opmerkelijk moment in een interview met Bild. “Maar we hadden juist afscheid genomen van coach Alexander Zorniger. We wisten toen nog niet wie onze nieuwe coach zou worden.”

“De vader van Kylian vertelde me dat hij me zijn zoon zou toevertrouwen als ik coach van Leipzig zou worden. Maar in februari 2015 kon ik die belofte nog niet maken”, blikte Rangnick terug met spijt in het hart. Mbappé maakte afgelopen zomer de overstap van Monaco naar PSG. Hij wordt dit seizoen gehuurd maar zal volgende zomer 175 miljoen euro kosten...