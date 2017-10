Brugge wil weer wielerstad worden en wordt tweemaal startplaats in nieuwe Driedaagse (waar het fors voor betaalt)

Brugge wil zich opnieuw op de kaart zetten als wielerstad. Een jaar nadat de stad de start van de Ronde van Vlaanderen is verloren aan Antwerpen, wordt Brugge straks de dubbele startplaats van een totaal vernieuwde Driedaagse De Panne-Koksijde. De wedstrijd krijgt ook een nieuwe naam: Driedaagse Brugge-De Panne-Koksijde.

Dat de Driedaagse een metamorfose ondergaat, was al langer geweten. De wedstrijd staat niet langer in de week voor de Ronde van Vlaanderen op het programma, maar wel in de week na Milaan-Sanremo. Ditmaal van 20 tot 22 maart. Bovendien wordt de wedstrijd omgevormd tot een tweedaagse voor de mannen, gevolgd door eendagswedstrijd bij de vrouwen. Het is in dat nieuwe concept dat Brugge een prominente rol krijgt.

Als de Brugse gemeenteraad het voorstel straks goedkeurt, zal er twee dagen op rij vanuit Brugge gestart worden. Op dinsdag start het mannenluik met een sprinterswedstrijd in Koksijde. Een rist van tussensprinten en een spektakelvolle eindsprint zal aanduiden wie als voorlopige leider van de Driedaagse aan dag twee begint. Op die tweede dag staat een rit in lijn op het programma. Startplaats is Brugge, aankomst in De Panne. Onderweg zal het West-Vlaamse Heuvelland, met de Kemmelberg, worden opgezocht. Grootste verandering: de Vlaamse Ardennen, traditioneel prominent aanwezig in de Driedaagse, zal niet langer worden aangedaan.

Contract voor vijf jaar

Daarnaast zal Brugge ook op de derde dag, als er vanaf 2018 een World-Tourwedstrijd voor vrouwen op het programma staat, opnieuw als startplaats fungeren. Telkens wordt het startschot op de Grote Markt gegeven.

Over dit alles bereikte de stad Brugge voor de ­komende vijf jaar al een akkoord met organisator Golazo. Dat bevestigt burgemeester Renaat Landuyt (SP.A). “Ook voor de vorige editie waren er gesprekken, maar toen raakten we het niet eens over de prijs.” Dat lukte nu dus wel. Voor de eerste editie betaalt de stad 80.000 euro. Als de Driedaagse voor 2019 ook bij de mannen het WorldTour-label binnenhaalt, dan stijgt het ­tarief naar 110.000 euro.

Zo start twee jaar na de laatste Ronde in Brugge opnieuw een grote wedstrijd. “Met de Driedaagse heeft Brugge een wedstrijd in het begin van het voorjaar, en met de Elf­stedenronde een op het eind”, zegt Landuyt. Ondertussen onderhandelt Brugge ook nog over een rit in de Tour voor 2019.